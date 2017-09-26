ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki yerel bir TV kanalını izleyenler, yayını kesen korkunç bir mesajla şok oldular.

Kaliforniya’da yayın yapan HGTV ve Bravo kanallarında 21 Eylül 2017 Perşembe günü yayınlanan mesaj, yerel halkın panik yapmasına yol açtı. Her iki kanalın da o an yayın yaptıkları programlar bir anda değişerek, sesinden oldukça tedirgin ve korkmuş olduğu anlaşılan bir adamın telsiz konuşması yayınlanmaya başlandı.

"Uzay programı ile temas kurdu ... Onlar olduklarını iddia ettikleri şey değiller. Özellikle 51. Bölge olmak üzere birçok askeri bölgeye sızmışlardı. Felaketler kapıda. Üzgünüm, hükumet onlar hakkında bilgi sahibi...”

İnternet ortamına henüz düşmeyen ve yayınlandığı söylenen bir diğer kayıtta ise "son derece şiddetli zamanlar gelecek" şeklinde sözler geçiyor. Şu ana kadar kimse tam olarak neler döndüğünü bilmiyor. Bununla birlikte yapılan en mantıklı tahmin, bazı korsanların acil uyarı sistemlerine erişim sağladığı ve halkı kandırdığı yönünde.

Gizmodo haber sitesi, her iki kaydın da kolayca tespit edilebildiğini ve ilkinin 1997 yılında bir radyoda yayınlanmış olan programa ait olduğunu iddia etti. Söz konusu program, uzaylılar hakkındaki komplo teorileri üzerine yapılıyordu.

Eğer gerçekten bu bilgisayar saldırısından kaynaklanan bir durumsa, uyarı sistemlerinin ne kadar güvenilir oldukları konusu tartışılabilir. Nitekim bu inanabileceğimiz en mantıklı seçenek. Diğer yandan komplo teorilerini seven kitlelerin eline kaliteli bir malzeme geçmiş oldu.

Olayın takibi ardından yapılacak resmi açıklamalar, durumu daha da netleştirecektir. Açıkçası biraz da olsa heyecanlanmadan edemediğimi söylemem gerek. Teşekkürler yerel Kaliforniya halkı ve aşırı güvenli uyarı sistemleri. :)

Ayrıca 51. Bölge söylentileri için hazırlamış olduğumuz videoyu aşağıdan izleyebilirisiniz: