Dünya siyasi tarihine direkt olarak etkisi olan ve hala içerisinde bazı muallaklar barındıran 11 Eylül saldırıları esnasında Beyaz Saray’da çekilen fotoğraflardan bazıları, ABD Ulusal Arşivleri tarafından paylaşıldı.

11 Eylül 2001’de yalnızca ABD’yi değil, tüm dünyayı şoke eden uçak saldırıları düzenlenmiş ve 2996 kişi, bu saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. El-Kaide’ye bağlı kişiler tarafından kaçırılan uçaklar, New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey ve güney kulelerine çarpmıştı.

Hafızalarımızdaki tazeliğini koruyan o görüntüler yalnızca bizler tarafından değil, Beyaz Saray ve Pentagon’da bulunan üst düzey yetkililer tarafından da takip edilmişti. ABD Ulusal Arşivleri, 11 Eylül saldırılarının ABD’nin en önemli iki birimi tarafından nasıl takip edildiğine dair 300’den fazla fotoğraf paylaştı.

Fotoğraflardan bazıları, dünya basın yayın organlarının da fazlasıyla dikkatini çekti. Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, saldırıları bacak bacak üstüne atarak izlemiş.

Aşağıdaki fotoğraf ise ABD Başkan Yardımcılığı fotoğrafçısı tarafından çekilmiş. Karede dönemin Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ve Dışişleri Bakanı Colin Powell yer alıyor.

Yine Rice ve Powell’ın saldırıların ardından düzenlenen bir toplantıda oldukları görülüyor. Rice’ın yüzündeki ifadeyi sizler de fark etmişsinizdir.

Başkan Bush’un kurmaylarıyla görüştüğü bir başka fotoğraf.