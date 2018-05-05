ABD hükumetinin planları arasında ABD topraklarında satılan Çin merkezli televizyonlara %25 ekstra vergi koymak var. Diğer cihazlar için ise durum oldukça karmaşık. Bu durum global bir etki oluşturabilir.

Bildiğiniz üzere Trump yönetimindeki Amerika ve Çin arasındaki gerilimler bitmek bilmiyor. Dünya’nın teknoloji ihtiyacının temelini oluşturan hemen hemen her üründe bir payı bulunan Çin’in teknoloji konusunda nasıl bir dev olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Peki Amerika, gelişmiş teknolojisini piyasa ortalamasının altında satmaya devam eden Çin’e yönelik nasıl bir yaptırımda bulunmak istiyor?

Trump’ın hedefinde öncelikli olarak %25 ek vergi ile televizyonlar bulunuyor. Amerikan televizyon pazarı düşünüldüğünde Çin yapımı ürünlerin genel ortalamadan daha ucuz olduğuna dikkat çeken Trump, haklı ve adaletli bir rekabet oluşması için bu tür bir yaptırıma gitme niyetinde olduğunu duyurdu.

Bu Tür Bir Sistem Nasıl Bir Fiyatlandırma Oluşturacak?

Yapılan hesaplamalara göre, bugün 250 dolar gibi bir maliyete oluşturulan bir ürünün Çin için maliyeti 308 dolar olurken, 500 dolar maliyeti olan ürün ise 615 dolarlık bir maliyet bedeline sahip olacak. Dolayısıyla Çin tarafından gözler karartılmazsa bu maliyet ile doğru orantılı bir artış olması işten bile değil.

Akıllı Telefonlar ve Yonga Setlerde Durum Nedir?

Halihazırda zaten Huawei P20 Pro ve ZTE firmasına ait mobil cihazların satışına izin vermeyen ABD hükümeti, şimdilik bunların üzerine ekstra bir yaptırım planlamıyor. Hedef şu an için yalnızca TV üreticileri gibi gözüküyor. İşin yonga ve elektronik cihazlara ait diğer Çin yapımı parça boyutuna gelindiğinde ise Amerika’nın şimdilik eli kolu bağlı, zira bahsi geçen ürünler tabiri caizse Çin’in krallığını ilan ettiği bir sektör tarafından oluşturuluyor. Fakat tahminlere göre Çin’in ortak çalıştığı Tayland gibi ara üretim odaklı ülkeler üstünde çalışmalar mevcut, yani Amerika’nın hedefinde Çin’i köprü olarak kullanıp bağlantılarını güçlendirmek var.

Peki Bu Yaptırımlar Global Arenaya Yansıyacak mı, Türkiye Bu Gerilimden Etkilenir mi?

Birçok uzman tarafından etkilemeyeceği düşünülse de global pazarın artık iç içe olduğu düşünüldüğünde en ufak bir dalgalanmanın gerek borsa gerek döviz olarak yansıyacağı doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan etkiler barındıracağı ihtimali kesinlikle unutulmamalı. Özetlemek gerekirse henüz bir kesinlik olmasa da dolaylı ya da dolaysız etkilenme ihtimalimiz hala mevcut.