ABD'ye ziyaret giderek zorlaşıyor. Artık ABD için vizeye sosyal medya hesaplarınız ile birlikte başvurmanız gerekebilir.

Donald Trump'ın başkan olmasının ardından özellikle yurt dışından ülkeyi ziyarete gelen turistlere yönelik olarak oldukça sıkı uygulamalara ve denetimlere geçen ABD, bu şeylere bir yenisini daha ekliyor. Üstelik bu sefer istenen şey, oldukça enteresan.

ABD'ye gelmek isteyen ziyaretçilerin güvenlik araştırmalarını sıkılaştırma politikasının bir parçası olarak 23 Mayıs 2017 tarihinde onaylanan ve ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi tarafından onay alan yeni yasaya göre, ABD için vize başvurusunda bulunanlardan Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları başta olmak üzere son 5 yıla ait sosyal medya hesapları ve 15 yıllık kişisel bilgileri istenecek.

Söz konusu yasaya başta akademisyenler ve bilim insanları şiddetle karşı çıkmış olsa da bu durum yasanın onaylanmasına engel olmadı. Yeni uygulama sebebi ile vize sürecinin uzayabileceğini düşünen kişiler, başta öğrenciler ve bilim insanları olmak üzere ABD'ye gelecek kalifiyet ziyaretçilerin sayısında azalma olabileceğinden, ABD gitmeyi düşünen kişilerin heveslerinin kırılabileceğinden de endişeliler.

Trump'ın İlk Vukuatı Değil

Başkanlık yarışı sürecinde en büyük vaatlerinden biri ABD'nin ulusal güvenlik ve sınır koruma önlemlerini arttırmak olan Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana vaatlerine yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önceden Meksika ile ABD arasına örmeyi planladığı duvar ile de gündeme gelen ABD, bir süre önce de terör korkusu ile 6 müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD için seyahat yasağı koymuştu. Ayrıca Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden yapılacak uçuşlarda, el bagajlarında laptop, tablet ve kamera gibi elektronik eşyaların taşınması da yasaklanmıştı.

Şimdi ise vize başvurusunda sosyal medya hesaplarına ait bilgilerin istenecek olması, Trump yönetimindeki ABD'nin yeni, enteresan şeyi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer taraftan da sosyal medyanın artık bu yerlere gelecek kadar ciddiye alınması da önemli bir konu.