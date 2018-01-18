ABD’ye Düşen Meteor, Diğer Ülkelerden Bile Gözlemlendi

Geçtiğimiz salı günü ABD’ye düşen bir meteor, yaydığı büyük ışıkla komşu ülkelerden gözlemlendi. Yapılan açıklamaya göre meteorun 2.0 şiddetinde deprem oluşturduğu düşünülüyor.

Amerika Michigan’da salı akşamı yerel saate göre 18.10 sıralarında, gökyüzünde devasa bir ışık patlamasıyla birlikte göktaşı görüldü. Havada oluşan devasa ışığın etkisiyle büyük bir depremin olması bekleniyordu, ancak ne var ki ciddi bir deprem yaşanmadı. Detroit Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), meteorun 2.0 şiddetinde bir deprem oluşturduğunu açıkladı.

Binlerce kişi tarafından gözlemlenen bu olay, pek çok farklı kamera açısından da yakalandı. Düştüğü sırada büyük bir ışık patlamasına sahne olan meteorun, bu sırada komşu ülkelerden bile görülebildiği düşünülüyor. Düşüşün ardından meteorla ilgili birkaç bilgi veren NWS Detroit, gök cisminin yaklaşık 2 metrelik bir çapı olduğunu ve saatte 45.000 kilometrelik hızla düştüğünü açıkladı.

Meteor küçük olduğu için çok büyük bir sarsıntı oluşturmadı, zaten uzmanlar da oluşan sarsıntının deprem olup olmadığı konusunda ikiye ayrıldı. Çoğu kişiye göre deprem olarak düşünülen şey, oluşan çarpışmadan kaynaklanıyor.

2013’te, Rusya’nın Çelyabinsk şehri üzerine bir meteor düşmüş, düşüşü sırasında Güneş’ten 30 kat daha yüksek ışık çıkarmıştı. Yere düşmeden parçalarına ayrılan meteor, yere düşseydi 30 hiroşima bombası gücünde bir etki yaratacaktı. Atmosferimiz sayesinde oluşturduğu tek etki camları kırmak oldu.