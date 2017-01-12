Bütün Dünya Ters Köşe Olmuş Olabilir: ABD'ye Siber Saldırı Yapan Ülke Rusya Değil mi?

Bir Anonymous üyesi, Rusya’nın karıştığı iddia edilen siber saldırıları, Rusya’nın gerçekleştirmemiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Alex Poucher isimli Anonymous üyesi, Rusya’nın gerçekleştirdiği iddia edilen DNC’nin (Demokrat Ulusal Komitesi: Demokrat Parti adaylarının ülke çapında desteklenmesindeki stratejileri koordine eden komite) hack’lenmesi olayı hakkındaki ABD istihbarat raporunun, insanları Rus hacker’ların DNC’yi hack’lediğine inandırmayı amaçladığını belirtti. Poucher, hacker’ların kendi araçlarını kodlayabilecekleri ya da önceden derlenmiş ve herhangi bir Exploit (bilgisayar programlarındaki açıkları bulmak için kullanılan yazılım veya script) veritabanında kolaylıkla kullanılabilen script’ler indirebileceklerini ve iki takım aynı Explot’i indirdiği takdirde de, saldırıların aynı gözükebileceğini ifade etti. Amerika’daki bir kişinin Rusya’daki bir VPN’e giriş yaparak saldırıları Amerika’dan başlatabileceğini vurgulayan Poucher, saldırı araştırıldığında, Rusyadan gerçekleşmiş gibi görüneceğini söyledi.

Poucher, bu istihbarat raporunun kesin olarak hiçbir şey bildirmediğini belirtirken istihbarat yetkililerinin DNC’yi kimin hack’lediğinden emin olmadığını da gösterdiğini belirtti. Bununla birlikte Poucher, daha önce Demokrat Parti ile ilgili çeşitli materyaller sızdırdığına inanılan ve Rusya ile bazı bağlantıları olduğu iddia edilen Guccifer 2.0 adlı grubun bu konuda ciddi bir şüpheli olduğunu söyledi. Sonuç olarak bu raporun iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadığını belirten Anonymous üyesi, saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada bunun çok karmaşık bir saldırı olmadığını anladığını ve 14 yaşındaki bir çocuğun bile bu hack olayını gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Sonuç olarak bunca zamandır Rusya’nın gerçekleştirdiği iddia edilen bu saldırılar, aslında Rusya’nın başının altında çıkmamış olabilir. Ayrıca Alex Poucher, Donald Trump’ın başkanlık yemini töreninde, Amerika’nın Rusya’ya yönelttiği suçlamaları geri çekebileceğini de sözlerine ekledi.