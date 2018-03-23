Alabama Eyaleti Temsilciler Meclisi, idam edilecek kişilerin zehirli iğnenin kullanılamayacağı durumlarda azot gazı ile infaz edilmesini onaylayan yasayı kabul etti.

Birleşik Devletler’in Alabama Eyaleti’nde idam cezasına çarptırılan suçluların infazı için yeni bir yöntem uygulanması kabul edildi. Alabama Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen yeni ceza infaz yöntemine göre zehirli iğnenin kullanımının mümkün olmadığı durumlarda suçlulunun infazı için azot gazı kullanılacak.

Alabama Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Jim Hill, yeni infaz yöntemi hakkındaki çıkan tartışmaları bastırmak için, ‘’Bu sadece onları uyutacak; insancıl, hızlı ve ağrısız.’’ dedi. Demokrat temsilci Thomas Jackson ise, ‘’Eskiden elektrikli sandalyemiz vardı, şimdi gaz odalarına geri dönüyoruz.’’ dedi.

Yeni idam yöntemine karşı çıkanlar, yöntemin bugüne kadar kullanılmamış olmasından dolayı infaz edilecek kişinin ağrı ya da acı çekmesinden endişe ediyor. Fakat Alabama Eyaleti, idam için azot gazını kullanan ilk eyalet olmayacak. Daha önce yürürlüğe giren yasalar ile Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de azot ile idam kabul edilmişti.