ABD, yıllar önce yaptığı 200 nükleer bomba testinin videolarını halka erişilebilir kıldı. Nükleer bombanın sonuçlarını araştırmak isteyen bilim insanları, çalışmalarına şimdiden başladılar.

1945-1962 yılları arasında Birleşik Devletler, nükleer silahların gücünü öğrenebilmek için atmosfer üzerinde 200’den fazla nükleer deneme gerçekleştirdi. Bu denemelerin her biri yüzlerce farklı açıdan kayda alındı ve yaklaşık 10.000 film bütün ülkeye, yüksek güvenlikli kasalarla gizlendi.

Şimdi ise bu filmlerin yaklaşık 4200 tanesi yayınlandı. ABD hükümeti bu filmlerin 750 tanesini gizli olarak sınıflandırdı ve yayınlamama kararı aldı. Bu videoların yaklaşık 60 tanesi Youtube’da yayınlanırken patlamalardan bazıları renkli, bazıları siyah beyaz kameralar yardımı ile kayda alındı. Bu filmleri kayda almak için kameralar kilometrelerce uzağa yerleştirildi. 200 patlamanın her biri farklı bir kod adı ile yapılmış. Bunlardan bazıları Operasyon Hardtrack, operasyon Plumbbob, Operasyon Teapot gibi operasyonlar.

Günümüzde böyle bir deney yapmak kesinlikle yasak, bu yüzden bu verilerin elde tutulması çok önemli. Aslında yüksek irtifalı nükleer patlamaların etkileri hakkında bilinmeyen birçok şey bulunuyor. Filmlerin halka açık olarak paylaşılması, bu silahları anlamamız için daha yardımcı bir kaynak olacaktır. Umarım ülkeler bu silahların dünyaya zarar verdiğini anlarlar ve ortak bir nükleer silah imha çalışması başlatırlar. Ne yazık ki böyle bir durum pek olası gözükmüyor. Söz konusu videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu videolar dışında biz de eğer bir nükleer bomba patlarsa neler olabileceğine dair video hazırlamıştık. Dilerseniz ona da aşağıdan göz atabilirsiniz.