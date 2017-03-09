Aborjinlerin Tarihi Avrupalılardan Bile Onlarca Kat Eski!

Avustralya yerlileri olarak bilinen ve maalesef sayıları günümüzde giderek azalan Aborjinler, yeni ortaya çıkan verilere göre 50.000 yıldır ayaktalar.

1900'lü yılların ortalarında Avustralya genelinde Aborjin halkından toplanan saç numuneleri toplanmıştı. Ancak teknoloji, o zamanlar şimdiki kadar gelişmiş değildi. Günümüzde yapılan testler Aborjinlerin 50.000 yıldan uzun süredir Avustralya'da yaşadığını ortaya çıkardı.

Nature dergisinde bugün yayınlanan bulgular, Aborjin topluluklarının kıtayla olan güçlü bağlantısını sergiliyor. Avrupalıların ziyaretlerinden çok ama çok uzun önce bile Aborjinler, Avustralya'nın genetik haritasını temsil ediyordu. Bu veriler, Adelaide Üniversitesi ve Güney Avustralya Müzesinin ortaklaşa yürüttüğü "Aborijin Mirası Projesi'nin" ilk sonuçları konumunda. Güney Avustralya Müzesi'nde bulunan benzersiz saç numunelerinden 111'inin içindeki mitokondriyal DNA analiz edildi.

Mitokondriyal DNA, soy araştırmalarına olanak tanıyan bir yapı. Verilere göre Aborjinler, 1500-2000 yıl içinde Avustralya'nın doğu ve batı kıyılarında hızla yayılmış ve Güney Avustralya'yı da bir çeşit “başkent” ilan etmişler.

Proje lideri profesör Alan Cooper "Aborjinlerin varlığı şaşırtıcı bir şekilde 50.000 yıldır devam ediyor. Bunu tek bir yerde toplanmamalarına bağlıyoruz. Avustralya kıtasının tarihi 50.000 yıldır Aborjinlerle bir. Bu süre, tüm Avrupa tarihinden 10 kat daha uzun.” ifadelerini kullanıyor.

Aborjin Mirası Projesi'nin ana direklerinden biri de Aborjin aileleri ve topluluklarının projeye gönüllü dahil olmaları ve analizlerin, sadece bu kişilerin izni ile gerçekleşmesi. Hatta Aborjin yaşlılarından oluşan bir grup, projede uzman rehberlik görevi üstlendi.