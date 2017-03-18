AccuWeather'dan Gerilim Dolu VR Uygulaması

Samsung Gear VR için özel hazırlanan AccuWeather sanal gerçeklik uygulaması, kullananların yüreğini hoplatacak cinsten.

Akıllı cihazlarda ve bütün platformlarda bulunan hava durumu uygulamaları, gerçeğe yakın sonuçlar veriyor. Dışarıda ne varsa, hava durumu uygulamasında da aynı şey yazıyor. Fakat AccuWeather, hava durumu uygulamalarını bir seviye ileri götürmek istedi ve Samsung Gear VR'da başlangıcını yaptı.

AccuWeather ismi hepinize tanıdık gelmiş olmalı, zira kendisi dünyadaki en popüler hava durumu uygulaması. Sanal gerçeklik için uyarlanmış sürümde özel 360 derecelik videolar bulunuyor. Bu videolarda yakın geçmişin hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. ABD'de olanlar için bu konuda en çarpıcı video Kolorado'da gerçekleşmiş olan hortumun yakın çekimi. Her hafta eklenecek bu tür videolarla Gear VR kullanıcıları aksiyonun içine, hem de gerçek olanına, direkt dalabilecekler.

Gear VR için optimize edilmiş AccuWeather uygulaması, Samsung Galaxy S7, S7 edge, Note 5, S6 edge+, S6 edge ve S6 kullanıcılarına sunulmuş durumda. Oculus uygulamasının içerisinde bulunabilen uygulama, Oculus'un 'Experiences' sayfasında da erişilebilir. Sanal gerçeklik deneyimi, piyasaya tutunmakta biraz zorluk çekse de, bu tür uygulamalar kesinlikle heyecan verici.