Acer'ın CES 2017 Bombası: Gözünüzün Baktığı Yere Nişan Alan Kavisli Monitör!

Acer'ın yeni profesyonel oyuncu monitörü üstündeki göz takip sensörleri sayesinde oyun esnasında nişan almanızı ve bir yere odaklanmanızı kolaylaştırıyor.

Normal bilgisayar bileşenlerinin yanı sıra Predator markasıyla sadece profesyonel oyunculara yönelik kaliteli ekipmanlarıyla dikkat çeken Acer, oyuncular için özel tasarladığı üst seviye cihazlarını CES 2017'de tanıttı. Bu cihazlardan biri olan Acer Predator serisinin yeni monitörü Z301CT teknoloji anlamında da önemli bir yeniliği beraberinde getiriyor.

Kavisli ekrana sahip olan ve üzerinde göz takip sistemiyle gelen bu monitör, sensörler sayesinde baktığınız noktayı anlayabiliyor ve oyunlarla bu özelliği eşleyerek baktığınız noktaya göre oyundaki kamera açınızı ayarlıyor. Monitör böylelikle hem oyun keyfini arttırıyor hem de nişan almanıza ya da oyunda hareket etmenize önemli bir katkı sağlıyor.

Adeta bir canavar olan 30 inçlik 1800R kavis oranına sahip 2560x1080 çözünürlüklü monitörün satış fiyatı 899 dolar olarak belirlenmiş. Acer'ın oyuncu ekipmanlarında devrim yaratacak bu monitörü önümüzdeki ay bazı ülkelerde satışa çıkacak.