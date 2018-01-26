Acer'ın Chrome OS İşletim Sistemli İlk Tableti Görüntülendi!

Londra'da gerçekleşen Bett Education and Technology Show'nda, Acer'ın bir tabletinde Chrome OS işletim sisteminin kullanıldığı görüntülendi.

Londra'da gerçekleşmekte olan Bett Education and Technology Show 2018'de (Bett Show 2018) görüntülenen Acer marka bir tabletin, işletim sisteminin Chrome OS olduğu fark edildi. 2011 yılından beri Chromebook'larda kullanılan Chrome OS işletim sistemi, Google tarafından geliştirilen Linux tabanlı, açık kaynaklı ve web uygulamaları ile çalışan bir işletim sistemi. Chrome OS, daha önce hiçbir tablette kullanılmamıştı.

Bu durum, Bett Show 2018'e katılan bir katılımcının, tabletin fotoğrafını Twitter'a yüklemesiyle, ilk olarak "ChromeUnboxed" isimli teknoloji sitesi tarafından fark edildi. Fotoğrafı içeren Tweet, ilerleyen saatlerde kaldırıldı. Tablet hakkında duyurulmuş bir detay veya özellik bakımından bilgi yok, ancak ChromeUnboxed'ın haberine göre, tablet 8 ila 10 inç arası bir ekran boyutunda ve bir Staedtler kalemi bulunuyor.

Şimdilik, tablet hakkında bir detay veya resmi açıklama yapılmış değil, görüntüye göre Chrome OS işletim sistemi, tabletlerde ilk olarak Acer ile birlikte kullanılacak. Tablet hakkında detaylı açıklamaların, Mayıs ayında gerçekleşecek olan, Google I/O geliştirici konferansında yapılmasını bekleniyor. Piyasada farklı işletim sistemlerinin kullanılması, özellikle tablet piyasasında firmalar arası rekabeti arttıracaktır. Siz, tabletlerde Chrome OS işletim sisteminin kullanılacak olmasını nasıl karşılıyorsunuz?