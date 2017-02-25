Tayvanlı üretici Acer’ın EMEA bölge başkanının yaptığı açıklamaya göre şirket, MWC 2017’de birkaç yeni telefon ve bir giyilebilir cihaz tanıtmaya hazırlanıyor.

MWC 2017’de yer alacak olan firmalar arasında Tayvan merkezli donanım üreticisi Acer da yer alıyor. Acer’ın etkinlikte yeni telefonlarını ve yeni bir giyilebilir cihazını tanıtmaya hazırlandığıysa bir röportaj ile ortaya çıktı.

Acer’ın EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesi başkanı Emmanuel Fromon, Tbreak adlı internet sitesinin gerçekleştirdiği röportajda yaptığı açıklamayla, Acer’ın MWC 2017’de birkaç yeni telefon ve bir giyilebilir cihaz tanıtacağını açıkladı. Bununla birlikte Acer EMEA Başkanı, tanıtılacak cihazlarla ilgili başka bir detay vermekten kaçındı. Emmanuel Fromon, konuyla ilgili olarak tam olarak şunları söyledi:

“Birkaç ürünümüz olacak. Biri, giyilebilir cihaz olacak. Fazla bir şey söyleyemem, fakat Acer markasını taşıyan herhangi bir şey, iyi bir deneyim sağlamalıdır. Ayrıca birkaç yeni telefon da tanıtacağız.”