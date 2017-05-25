Acer Nitro 5, Uygun Fiyatıyla Oyuncuların Gönlünü Çalıyor!

Acer, yeni çıkaracağı Nitro 5 ile yüksek bütçeli oyun bilgisayarlarına meydan okuyarak, sektörde adeta kasırga yaratmayı amaçlıyor.

Birbirinden güzel ve performanslı bilgisayarlar üreten Acer, bu sefer de yeni bir dizüstü bilgisayarıyla yıla damga vuracak gibi duruyor. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarı Nitro 5 ile birçok oyuncuyu kendi safına çekmeyi hedefliyor.

NVIDIA GeForce 1050Ti gibi üst düzey grafik kartıyla 7. nesil Intel Core i5 ve i7 CPU'lara veya AMD FX, A10 ve A12 CPU'larıyla Radeon RX550 grafik kartını seçebilirsiniz. Her iki durumda da 32GB'a kadar DDR4 RAM kapasitesine sahip olacaksınız. Ayriyeten parformansını artırmak için ek olarak SSD'ler de ekleyebilirsiniz.

Nitro 5, 15,6 inçlik 1080p ekran ile birlikte, USB-C 3.1, USB 3.0 ve iki adet USB 2.0 bağlantı noktaları bulunduruyor. 802.11AC wifi desteği sunarken, HDMI 2.0 portunu da ihmal etmiyor. Tasarım açısından parlak ışıkları, keskin çizgileri ve bazı ciddi havalandırma delikleriyle üst düzey bir oyun bilgisayarı havasını yaşatıyor.

Siyah mat kasa, ışıklı ve kırmızı klavyenin çok şık durduğunu söyleyebiliriz. WASD tuşlarının da daha belirgin olması tam anlamıyla oyun bilgisayarı olduğunu haykırıyor.

Nitro 5'in sadece oyunlara yönelik olmayıp, Dolby Audio Premium ve Acer TrueHarmony ses teknolojilerini barındırması, rakiplerinden bir tık daha ileri götürüyor. Fakat oyunlardaki performansını yükseltmesi de Acer CoolBoost adlı yeni bir termal çözümü sayesinde rpm hızını kullanıcının ayarlamasına izin vermesinden kaynaklanıyor.

Eğer bu canavar gibi oyun bilgisayarını beğendiyseniz ve almak isterseniz Temmuz ayına kadar beklemeniz gerekecek. Temuz ayında Kuzey Amerika'da satışa çıkacak olan cihazın fiyatı 800 dolar olacak. Ülkemizde KDV'siz hali 2800-2900 civarı olacak bu bilgisayar, KDV ile fiyatında belli bir artış yaşayacaktır.