Acer’ın ilk olarak IFA 2016’da duyurduğu efsanevi dizüstü (!) bilgisayarı olan Predator 21 X’in fiyatı belli oldu.

CES 2017’de Acer standındaki yerini alan, ancak IFA 2016’da tanıtılmış olan bir canavardan geçtiğimiz Ağustos ayında bahsetmiştik. 8kg ağırlığı, Intel 7. nesil Core i7 7820HK işlemcisi, 64GB DDR4 2400Mhz RAM, 512GB SSD ve 1TB HDD depolamanın yanı sıra en önemli detayı olarak 2 adet Nvidia GeForce GTX 1080 ekran kartı barındıran bu canavarın fiyatı da belli oldu.

2560x1080 piksel çözünürlüğünde ve 120Hz yenileme hızına sahip olan 21 inçlik curved, yani kavisli IPS ekranı ile “Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip laptopu” olan Acer Predator 21 X, Cherry MX Brown switchler ile donatılmış bir de mekanik klavyeye sahip.

Aşağıda da bir ön incelememizi görebileceğiniz Acer Predator 21 X’in fiyatı ise 9.000 Dolar olarak açıklandı. Yani, TL’ye çevirecek olursak 32.500TL’ye yakın bir fiyat çıkıyor. Evet, sıfır bir araba alınabilir. Hatta bu fiyata kafadan en az 3 tane efsane sistem toplanabilir. Ancak bunun taşınabilir olmasını ve masaüstü ile kafa kafaya rahat bir performans sergileyeceğini de unutmamak gerek.