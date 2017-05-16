Yeni HTC U11, Galaxy S8'i Ağır Tokatladı ve Şampiyon Oldu!

Satış rakamlarının düşüklüğü sebebiyle kriz eşiğinde olan HTC'nin en yeni amiral gemisi HTC U11, yapılan DxO testinde 90 puana ulaşan ilk cihaz oldu.

Akıllı telefon ekosisteminde bazı tüketiciler için cihazların ortaya koydukları test skorları oldukça önemlidir. DxO LAbs firması ise bu konuda kar amacı gütmeden bir hizmet vererek tüketici elektroniği konusunda sağlam bir otorite haline geldi. Firma bugün yaptığı testler sonucunda akıllı telefon dünyasının şampiyonunu ilan etti: HTC’nin yeni amirali U11.

Aslında genel olarak hayal kırıklığı yaratan tasarıma rağmen, HTC U11 çok fazla şey sunuyor: Aynı anda iki farklı asistanı kullanma imkanı -Google Asistan ve Amazon Alxa gibi-, mükemmel bir kalitede ses kaydı yapan mikrofon, 12 MP’lik ve rakiplerine oranla oldukça iyi sonuçlar veren arka kamerası gibi.

HTC U11’e benzeri görülmemiş bir şekilde 90 puan veren DxO'ya göre cihaz, çok çeşitli performans koşullarında oldukça verimli bir şekilde çalışıyor. Kumlanma düzeyi minimuma yakın alan kameranın odaklama hızı ise en dikkat çekici özellik olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan DxO, Galaxy S8'e 88 puan verdi. Bu puan, geçen yıl çıkan Galaxy S7’nin aldığı puanla aynı. Galaxy S8, muhteşem kamerasına rağmen gece çekimleri konusunda sınıfta kalınca puanı gerilemişti. Elbette, hiçbir kamera testi tamamen objektif ve doğru olamaz. Çünkü ışık ve hareket gibi fonksiyonlar kullanıcıların elinde çok farklı şekillere giriyorlar. Ancak DxO gibi kuruluşların cihazları eşit şartlar altında test ettiklerini belirtmek gerekiyor.

Bakalım yeni şampiyonumuz HTC U11 kullanıcılardan da olumlu geri dönüşler alabilecek mi, hep birlikte göreceğiz. HTC U11 test sonuçlarına şuradan ulaşabilirsiniz.