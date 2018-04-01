Acil Çağrı Numaraları Tek Çatı Altında Birleşiyor!

Acil çağrı numaralarını tek çatı altında birleştirerek vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi, yıl sonuna kadar ülke genelinde hizmet verecek

Bildiğiniz gibi her durum için aramamız gereken farklı bir acil çağrı numarası var. Ancak panik anında bu numaralar zihnimizde karışabiliyor. Bu bağlamda, konu ile ilgili çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı İşlemleri Müdürü Reşit Gürbüz, acil çağrı numaralarının tek çatı altında birleştirilmesi projesi hakkında konuştu. AB kapsamında olan proje ile 7 acil çağrı numarası tek çatı altında birleştirilecek. Tek çatı altına girecek numaralar ise şu şekilde: 155 polis imdat, 156 jandarma, 122 AFAD, 112 Ambulans, 110 itfaiye, 177 orman, -olan illerde- 158 sahil güvenlik.

Gürbüz, projenin uygulandığı illerdeki vatandaşların 155 veya 122’yi araması sonucu yinede sistemsel olarak 112’ye bağlanacaklarının altını çizdi. Yeni yöntem ile beraber, gelen aramalar çağrı alıcılarının olduğu masaya gelecek ve çağrı alıcı personel, vatandaşın konum bilgisine ulaşıp vaka formu açacak. Form açılması ile birlikte ilgili personel en geç 30 saniye içerisinde vatandaşa vaka ile ilgili olarak dönüş sağlayacak. Konu hakkında konuşan Gürbüz, “Bu sayede, olay yerine en yakın ekibin gönderilebilecek ve duruma göre farklı kurumlar da aynı bölgeye gidebilecek” ifadeleriyle projenin oldukça yararlı olacağının altını çizdi.

Yeni yöntem sayesinde kişiler tüm acil çağrı numaralarını bilmek zorunda kalmayacak ve önemli çağrılar çağrı alıcıları tarafından süzülebilecek. Gereksiz zaman kaybının olmayacağı durum ile vakitten de kazanç sağlanacağı düşünülüyor.

Gelen çağrılardan yalnızca %30’u gerekli çağrı

Tahmin edersiniz ki, olayın bilincinde ve olgunluğunda olmayan birçok kişi acil çağrı hatlarını meşgul edebiliyor. Bu bağlamda asılsız ve kötü niyetli aramalar yapan kişiler hakkında Gürbüz şu şekilde konuştu: "Türkiye genelinde 36 milyon çağrı almışız ve bunun yalnızca yüzde 30'u gerekli çağrı. Geri kalan yüzde 70 gereksiz çağrı. Çok komik örnekler var. Havanın nasıl olduğunu soranlar, kızını isteyen adayın güvenilir olup olmadığını soranlara kadar. En çok da telefon tamircileri ücretsiz diye denemek için atıyorlar. Lütfen bunlara artık dikkat edelim. Sistem olarak gelen her çağrıya cevap veriyoruz. Bir numara 100 defa da arasa numarayı tanısak bile açmamazlık yapmıyoruz. Belki 101. çağrı gerçekten ihtiyacı olan bir çağrı. O yüzden her çağrı önemli bizim için. Hatta konuşma sırasında kesilen çağrılara geri dönüş yapıyoruz."

Diğer bir açıdan bakacak olursak, artık telefonlara indirilen uygulamalar sayesinde engelli vatandaşlar da acil çağrı hizmetinden faydalanabilecek. Gürbüz, artık engelli vatandaşların ihtiyaçlarına işaret dili ile cevap verilebileceğini de vurguladı. Konu hakkında konuşan Gürbüz, "Faaliyete geçen 24 ildeki yazılımları ve donanımları başka firmalara yaptırmıştık ama bundan sonraki faaliyete geçecek illerin yazılımı tamamen yerli ve milli olarak bizzat İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı personelince yapılacak. Böylelikle milyonlarca lira cebimizde kalmış olacak, güvenlik ve mahremiyet noktasında kodların yazılımın bizde olması bizi fazlasıyla rahatlatıyor. En ufak bir aksaklıkta da olaya müdahale etme şansımız çok hızlı ve seri olacak" şeklinde konuştu.

Şu an için 24 ilde faaliyet gösteren 112 Çağrı Merkezi Projesi’nin yakın zamanda yaygınlaşacağı ve ülke genelinde kullanılacağı düşünülüyor. Peki siz yeni yöntemi nasıl buldunuz? Sizce durumun yararları ve zararları ne olacaktır?