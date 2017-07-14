Akıllı telefonlar günümüzde hayatımızın büyük bir parçası haline geldiler. Nereye gitsek yanımızdalar ve ne işimiz düşse çözüyorlar. Günlük hayatta başımıza nelerin geleceğini önceden kestiremiyoruz ve telefonu kontrol edemediğimiz acil durumlar içinde kalabiliyoruz.

Apple’ın iPhone’larda acil çağrı sekmesine gizlediği bir sağlık kartı bulunuyor ve bu kart, çoğu kullanıcı tarafından bilinmiyor. Örneğin bir trafik kazası geçirildiğinde ya da en basitinden bilincinizi kapayan bir durum yaşandığında bu uygulama imdada yetişiyor.

Tıbbi Kimlik, beklenmedik bir sağlık durumu yaşayan kişilerin önceden girdikleri bilgileri içeriyor. Bu özellik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini hızlandırıyor ve hasta en yakın sağlık kurumuna ulaştığında, kişisel özelliklerini ve tıbbi geçmişini personele aktarabiliyor. Aslında oldukça basit bir çözüm olan uygulama, söz konusu anlarda çok daha değerli olan zamanı lehinize çeviriyor.

Bu özellik, hekimlerin telefonunuz kilitli olsa bile bilgilere erişmesini sağlıyor. Bunun için hemen aşağıda gördüğünüz gibi telefonunuz ekranını açık hale getirip, kilit ekranında bulunan Acil sekmesine ve ardından, Tıbbi Kimlik seçeneğine tıklamaları yetiyor:

Tıbbi Kimlik özelliğini kullanmak için iPhone'unuzdaki Sağlık uygulamanızı açın. Sağ alt köşede Tıbbi Kimlik sekmesi olacak. Düzenle seçeneğini seçin ve bir kriz senaryosunda sağlık görevlisinin sizinle alakalı tüm sağlık verilerine ulaşması için bilgilerinizi girin:

Android Nougat 7.1.1 üzerinde çalışan benzeri bir hizmet olduğu gibi ICE olarak bilinen bir diğer uygulama da var.