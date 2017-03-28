Acilen Kullanmamız Gereken 13 Mükemmel Tasarım ve Ürün!

Teknoloji tek başına her şeyi halledemez. Bunun ispatı olan 13 mükemmel tasarım ve teknolojiye göz atın.

“Teknoloji” ve son yıllarda firmaların ağzına dolanan “inovasyon” yani yenilikçilik kelimeleri bir araya geldiğinde, alışılmış her şeyi yerle bir eden işler ortaya çıkıyor.

Teknolojinin tanımlarında en çok geçen söz öbeği “hayatı kolaylaştırma amacı” olsa gerek. Yüz yıllardır alışılan şeylerin bile öyle basit hatalarına alışmışız ki sorunları görmüyoruz bile. Firmaların radikal değişimlere olan cesaretsiz yaklaşımları da bu konuda en önemli etkenlerden tabii.

Kimisi üzerinde çalışılan bir konsept kimisi tamamen hayal gücüyle ortaya atılmış 13 mükemmel ürünü sizin için listeledik:

1) Tek elle kapatabileceğiniz fermuar:

2) Camdan ekmek kızartma makinesi:

3) Klavyenize Joystick aparatı:

4) Kullanıcı dostu bu fiş

5) Kedi sevenlere bir inovasyon:

6) Daha fazla uğraşmayın diye:

7) Tasarım harikası bu merdiven:

8) Yamuk yumuk notlara son:

9) Zekice bir çözüm getiren bıcak:

10) Şifreli USB Bellek:

11) Odanın içini gösteren bu camdan kapı tokmağı:

12) Her şeyden tasarruf etme becerisine sahip diş macunu ambalajı:

13) Akıllı telefonunuzun ekranını kolunuza yansıtan akıllı saat: