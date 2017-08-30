Bildiğiniz gibi barkod, belirli bir ürünü tanımlamakta ve stoklamakta kullanılan bir teknoloji. Çoğunlukla sabit bir tasarımda olan bu sistem istenirse daha sanatsal hale de gelebiliyor. Biz de sizin için 10 adet ilginç ve sanatsal barkod tasarımını listeledik.

Marketlerden aldığımız ürünlerin üzerinde kasada okutmak için kullanılan barkodları görmüşsünüzdür. Genel olarak belirli kullanımlara hizmet ettiğinden dolayı estetik durmasından çok, içine ne kadar bilginin sığdırılabildiği her zaman daha ön planda olmuştur. Ancak barkodlar daha estetik bir biçimde kullanılabilir. İşte bizim bulduğumuz estetik ve sanatsal 10 farklı barkod.

Fırtınaları anlatan bir çocuk kitabı üzerinde bulunan barkod

"Black Prairie" isimli grubun albümünde bulunan akordeonlu barkod

Çiftlik temalı bir markanın çiftlik evine benzer barkodu

"Snooki" isimli ünlüye ait bir parfümün üzerindeki barkod

Her ne kadar bu tip ürünlere ve bu ünlüye bir ilgimiz olmasa da, "Snooki" yüzünün baz alındığı bu tasarımı çok beğendik.

Bira kutusu üzerindeki ağaçlar

Kanada'nın sürekli olarak ağaçlarla ilgili takıntısı bu bira kutusunun barkoduna da yansımış.

Duş jeli üzerindeki duş başlığı şeklindeki barkod

Bir başka bira kutusu daha (Bira kutusunun içinde... Birakutusuception?)

Death Wish Coffee'yi belki duymuşsunuzdur

Dünyanın en sert kahvelerinden biri olan Death Wish Coffee'yi, kahve meraklıları hemen tanıyacaktır. Şahsen bu sefer barkodun kendi tasarımından öte, düz barkodun kullanılış şekli takdire şayan.

Jüri Özel Ödülü-Kitap Barkodu

Bu İrlanda kökenli yayın evinin barkod tasarımı kalbimizi çaldı. Ancak daha basit ve iyi bir tasarım olduğunu düşündüğümüz başka bir tasarım bizce asıl birinciliği hakediyor burada.

Kalbimizin birincisi-Acı sos paketi

Bu salsa kavanozu bizce basit ama güzel tasarımıyla bizim gönlümüzü aldı. Sizce hangisi en güzeli?