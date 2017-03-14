Su testeresinin ününü duymayan kalmamıştır. Peki Nintendo Switch duymuş mudur dersiniz?

Sağlamlık testleri gittikçe çığrından çıkıyor. Oyuncuların yeni gözdesi Nintendo Switch de bu akımdan nasibini fazlasıyla aldı.

Modüler oyun konsolu akımını başlatacak kadar iyi bir iş orataya koyan Nintendo, cihazı şık bir görünüm ve modüler bir cihaza göre oldukça sağlam bir kasayla piyasaya sürmüştü. Kendine has çıkacak oyunları ile oyun severler tarafından konuşulmaya devam ediyor.

Aşağıdaki testin sonunda elde edilen bu sanat eserini şuradaki linke tıklayarak eBay’den satın alabilirsiniz. Testte ilk kesik darbesini alırken cihazın uzun süre çalışmaya devam etmesi de oldukça ilginç geldi bize.