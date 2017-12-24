Apple Belge Teslimi İçin Her Güne 25.000$ Ceza Ödeyecek

Apple'ın Qualcomm'a karşı açtığı davayı temellendirdiği delilleri bugüne kadar Rekabet Kurulu'na iletmediği için her güne 25.000$ ceza ödemesine dair mahkeme kararı çıktı.

Apple ve Qualcomm’un çok iyi arkadaşlar oldukları söylenemez ama Apple’ın, Qualcomm aleyhine açtığı davada delil sunamadığı için para cezasıyla karşı karşıya kalması, oldukça şaşırtıcı.

Bloomberg’in haberine göre Calfornia’da bulunan ‘San Jose’ mahkemesi, Apple’ın açtığı dava nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu’nun talep ettiği belgeleri vermediği her gün için 25.000 dolar para cezası ödemesine hükmetti. Apple bu yıl Qualcomm’u rekabet karşıtı uygulamalarda bulunmakla suçlamış, örneğin Apple’ın iPhone cihazlarında Qualcomm tabanlı çipleri geniş anlamda kullanması durumunda özlük haklarını azaltması talebinde bulunmuştu.

Apple’ın sözcüsü Josh Rosenstock, firmanın belgeleri sakladığı iddiasını redderek Bloomberg’e “Bu dava için halihazırda milyonlarca belge temin ettik zaten. Milyonlarcasını da hiç beklenmedik bir zamanda bir araya getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kararı temyize götürmeyi düşünüyoruz” dedi. Apple’ın neden mahkemenin talebine uygun bir zamanda belge teslimi yapamadığı bilinmiyor ve eğer bu gecikme devam ederse işler Qualcomm’un lehine dönecek. Eğer verilen karar temyizden dönmezse Cupertino’lu firma 29 Aralık’a kadar belgeleri sunmak zorunda kalacak. Aksi takdirde daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Öyle ya da böyle 25.000 dolar Apple’ın dişinin kovuğunu dolduracak bir miktar değil tabii. Bu miktarı birkaç saniye içerisinde kazanabilecek bir firma Apple.

Apple bu davada doğrudan müdahil olmamakla birlikte her iki firma son zamanlarda bir dizi mücadeleye girmiş durumdalar. Teknoloji devi geçtiğimiz Ocak ayında savaşı başlatmış, FTC’nin davasına atıfta bulunarak Qualcomm’a özlük haklarından dolayı 1 milyar dolarlık dava açmıştı.