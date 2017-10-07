Action Launcher, Pixel 2 Tarzı Arama Çubuğuna Sahip Oldu!

Android alanında yeni değişimleri hızlıca takip edip adapte olan ana ekran başlatıcısı Action Launcher, Pixel 2 tarzı arama çubuğuna son güncellemeyle sahip oldu.

Chris Lacey'nin bu yaz büyük bir güncelleme alarak Android ekosisteminin en iyi üçüncü parti başlatıcılarından biri konumuna yükselen uygulaması Action Launcher, son güncellemesi ile Google'ın yeni akıllı telefonları Pixel 2 serisinde görülen arama çubuğunu her cihaza ulaştırıyor.

Bu yılın Pixel modellerinde Google, arama çubuğunu ekranın üst kısmından alt kısmına taşıyarak ulaşılabilirliği arttırmış ve kullanım kolaylığı sağlamış oldu. Özellikle Pixel 2 XL'in 18:9 ekranında kritik bir önem taşıyan bu özellik, bir çok benzer ekran tipine sahip telefonda da karşımıza çıkıyor. Özellik bildiğiniz üzere bir iki gün önceki cihaz tanıtımında ortaya çıkmıştı ve Action Launcher bu kadar kısa sürede ilk gözle görülür düzenlemeyi içeren güncellemesini yayınladı.

Action Launcher v29.0 güncellemesiyle gelen özellik, 650 dolar ya da daha fazla parayı çıkarıp bir Pixel 2 telefon almadan aynı özelliklere (kısmen) kendi telefonunuzda sahip olmanızı sağlıyor. Güncellemeyi yüklediğinize emin olduktan sonra uygulamadan Ayarlar>>Quickbar>>Style sekmesine ulaşıp "Arama Çubuğu (dock)"u seçerek Pixel 2 tarzı arama çubuğuna sahip olabilirsiniz. Uygulama ayrıca üçüncü parti bir başlatıcı olmasından kaynaklı bu arama çubuğuna bir çok özelleştirmeye imkan sağlıyor. Örnek olarak arama çubuğuna kısayollar yerleştirmeniz oldukça cazip bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır.