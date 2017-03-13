‘Call of Duty: Modern Warfare 2’ Remastered Geliyor!

Activision’ın geçtiğimiz sene sunduğu son Call of Duty oyunu olan Infinite Warfare ile gelen efsanevi Modern Warfare’in remastered versiyonu tutunca MW2’nin de remastered hali de geliyor!

Geçtiğimiz sene beğenmeme rekoru kırmasına rağmen satış bazında oldukça iyi bir sonuç yakalayan Call of Duty: Infinite Warfare, özellikle yanında Modern Warfare Remastered versiyonu ile ilgi görmüştü. IW’den daha fazla beğeni toplayan ve MW’yi oynayanlar için ayrı, ilk defa oynayacaklar için ise çok daha iyi bir deneyim vadeden MW remastered’dan gazı alan Activision, söylentilere göre Modern Warfare 2’nin de remastered sürümünü yapmaya karar verdi.

Her ne kadar söylentiler ve IW dosyalarında MW2’nin de dosyaları bulunmasıyla gün yüzüne çıkan bu durum, zaten Activision’dan beklenebilecek bir atak olduğu da belli diyebiliriz. Ancak MW2’nin remastered sürümü sıradaki CoD ile mi gelecek, ayrı bir oyun olarak satışa çıkacak mı gibi bilgiler ve çıkış tarihi şu anda bilinmiyor.

ABD’de satış bazında Battlefield 1’in önünde bitiren Infinite Warfare, bunu özellikle MW1’e borçlu iken bakalım MW2’de neler göreceğiz. Ancak günümüz ortamında ilk CoD serilerinin remastered halini görebilme ihtimalimiz olsa daha hoş olurdu sanki.