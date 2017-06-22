Adamsın: Elon Musk'dan Okuma Yazma Bilmeyen Çocuklara Destek

Elon Musk, okula gitme şansı bulunmayan çocuklar için başlatılan projeye destek verdi. Yarışma şeklinde ilerleyecek proje için 15 milyon dolar bağışladı.

Elon Musk, günümüzün en büyük girişimcilerinden birisi. Elektrikli otomobiller, tüneller, güneş enerjili çatılar, uzay taşımacılığı derken birden fazla alana elini atan Elon Musk, genelde bu alanlarda yaptığı başarılı işlerle gündeme gelir. Bugün ise bu işler dışında çok daha mütevazi bir proje ile gündeme geldi. Elon Musk, Tanzanya’daki çocukların okuma yazmasını sağlamak için 15 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

XPRIZE Vakfı’nın başlattığı küresel öğrenme projesi, okuma yazma bilmeyen çocukların kendi başlarına okuma yazma öğrenmesini sağlayacak. Yarışma üzerinden gidecek sistem, çocukların okuma yazma oranlarını geliştirecek. Yarışmanın para ödülü de Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’dan geliyor. Dünya üzerinde yaklaşık 260 milyon çocuğun ilk ve orta öğretime gidemediği düşünüldüğünde bu proje, bir farkındalık yaratabilir.

Bu çocukların da en azından okuma yazma bilmesini sağlayacak proje, Tanzanya’da yer alan 150 farklı köyde başladı. Çocuklara Google tarafından sağlanan 8000 adet Pixel C tableti ile bu tabletlerin içerisinde XPRIZE tarafından geliştirilmiş (yedi ila on yaş arası) çocukların resmi eğitim almadan öğrenmesini sağlayacak yazılım bulunuyor. Bu çocuklar arasında kendi başlarına okuma ve yazmayı öğrenebilen en başarılı isimleri ayıran XPRIZE, 11 yarı finalist belirlemeyi başardı.

Eylül ayında her biri 1 milyon dolar ödül alan 5 finalist seçilecek. XPRIZE’ın Küresel Öğrenme kıdemli müdürü Matt Keller, IFLSci’ye yaptığı açıklamada, “Amaç çocukları mümkün olan en üst seviyeye taşımak, ancak bunu yaparken okumayı öğrenmenin başlangıcına taşıyarak yapmak” dedi.

Keller’ın açıklamasına göre, bu 5 finalist arasından en belirgin iyileşme oranına sahip çocuğa 10 milyon dolara para verilecek.

Bu proje sayesinde kendi başına okunmanın nasıl anlaşılabildiğini çözmeye çalışan araştırmacılar, binlerce çocuğun hayatını değiştirmeye devam edecekler.