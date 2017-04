Tüm Galaxy S8'lerin AKG Kulaklıklarla Geleceği Doğrulandı!

Samsung, yeni cihazlarının yüksek fiyatı altındaki sebepleri bir bir doğrulamaya başladı: Cihazlar muhteşem kulaklıklarla standart olarak satılacak.

Samsung Galaxy S8 serisi New York'ta geçen ay piyasaya duyurulduğunda şirket, en yeni amiral gemisi telefonlarının bir çift AKG Acustics kulaklık ile geleceğini duyurmuştu. Bununla birlikte akıllı telefonun resmi açılışı sonrasında, orada bulunan her Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ünitesinin AKG Akustik tedavisini alamayacağı ve bunun yerine sadece belirli pazarlar için ayrılmış olabileceği yönünde bazı raporlar ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.

Neyse ki Samsung yetkilisi Philip Berne durumun böyle olmadığını, AKG kulakiçi kulaklıkların her Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus paketinde pazar ya da ülke ayrımı yapılmadan yer alacağını doğruladı.

Samsung, amiral gemisi telefonlarını kendi alanında lider markalı kulaklıklar ile bir araya getiren ilk akıllı telefon üreticisi değil. Ancak genel olarak konuşursak bunlar nadir gerçekleşen olaylar ve genellikle artan maliyetler de dahil olmak üzere bölgeye ve diğer faktörlere bağlı olarak sınırlı sayıda üretimlerle dağıtılırlar. Samsung böyle büyük bir harekete ilk kez geçekleştiren şirket oldu.

6 yıllık HTC Sensation XE aklımıza gelse de Beats Audio kulaklıklarıyla birlikte gelen bir cihaz olmasına rağmen snırlı sayıda Beats kulaklıklarla dağıtılmıştı.

Samsung'un her kutuya en üst düzey kulakiçi kulaklıkları standart bir özellik olarak nasıl dahil etmeyi başardığına gelince, hem Samsung Galaxy S8 hem de Galaxy S8 Plus'ın yüksek fiyatlarını göz önünde bulundurmak yeterli gibi geliyor bana. Daha da önemlisi, AKG Acoustics şirketinin birkaç ay önce Samsung Electronics tarafından satın alınmış Harman International Industries olduğunu da ayrı bir parantez olarak belirtelim.

Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Türkiye’deki ilk kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz hemen aşağıdaki videomuzda, kutudan bir adet AKG kulaklığın çıktığını siz de göreceksiniz.