PlayStation Now Sayesinde PS4 Oyunları PC'de Onanabilecek!

Sony'den PC oyuncularını mutlu edecek güzel hareket. Firma, konsollara imrenen PC oyuncularının sesini sonunda duydu.

PC oyuncularının yaşadıkları donanım sıkıntıları yetmezmiş gibi, üzerine bir de konsolda efsaneleşen oyunların PC’ye gelmemesi sorunu çıkıyor. Bazen ticari anlaşmalar veya Sony’nin kendi oyunları, PS serisine müşteri kazandırmak amacıyla sadece konsollarda yer alıyor.

Sonunda firma bu durumu fark etmiş olacak ki oyuncular için bulut sistemi olan PlayStation Now ile PS oyunlarınızı paylaşıma açıyor. Ücretli olacak servis bulutta paylaştığınız oyunları PC’de oynama imkanı sunuyor. Şu ana kadar sadece 450 adet PS3 oyununun bulunduğu PS Now’a yakın zamanda PS4 oyunları da gelecek.

PlayStation 4 oyunları Sony'nin büyük olasılıkla veri merkezlerini daha güçlü makinelerle yükseltmesi gerektiği anlamına geliyor. Nitekim milyonlarca kullanıcının büyük boyutlarda dosya paşlamasını sağlamak için bir üsse ihtiyacınız olabilir. Yani adamlar, biz PC’de oyun oynayalım diye bir kaç futbol sahası büyüklüğünde bir harddisk inşa edecekler.

Şirket, platforma gelecek ilk PlayStation 4 oyunlarını listelemedi ancak Uncharted, Infamous, God of War ve Little Big Planet gibi sevilen oyunların gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bir aboneliğin 15-20 dolar civarında olması bekleniyor. Açıkçası ayda 10 dolara sistemindeki bütün oyunları çekmenize izin verecek Microsoft’un Xbox Game Pass hizmetinden daha pahalı. Ancak Sony bu farkı oyun kütüphanesi ile kapatacak gibi duruyor.