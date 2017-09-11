Floridalı Topluluk, Kasırgaya Ateş Etmek İçin Toplandı!

Birçok ülkede gezerek en sonunda Amerika'nın Florida eyaletine gelen bir gencin kasırgaya ateş açmak amacıyla açtığı Facebook sayfası, kısa sürede binlerce kullanıcıya erişti.

Irma Kasırgası tüm şiddeti ile Amerika’yı vurmaya devam ediyor. Şu anda Amerika’nın Florida eyaletinde gerçekleşen kasırga, Atlas Okyanus’undan çıkan en büyük kasırga olarak biliniyor. Milyonlarcasının tahliye edildiği şehirlerde insanlar kasırgaya karşı tepki gösterirken, Florida’da ikamet eden 22 yaşındaki Ryon Edwards isimli genç Atlas Okyanusu’ndan gelen kasırgaya meydan okuyarak Shoot At Hurricane Irma(Irma Kasırgasını Vurun) isimli bir Facebook sayfası açtı.

Ryon Edwards'ın açtığı ve açılır açılmaz çok büyük bir ilgiyle karşılaştığı Facebook sayfası, 49 bin kişi tarafından beğenilmiş durumda. Edwards sayfaya ilişkin BBC’ye verdiği demeçte, “Stresin ve sıkıntının kombinasyonu beni bu olayı başlatmaya itti, ancak bu tepki tamamiyle sürpriz oldu” dedi.

Adana’lılarla iyi anlaşacaklarına inandığımız Florida’lılar da bu olaydan sonra ciddi ciddi kasırgaya ateş etmeye karar verdi. Bütün yetkili makamlardan net bir şekilde ateş edilmemesi konusunda uyarı alan halk, yağmur ve aşırı rüzgardan dolayı mermilerin nereye gideceğini bilmediklerinden korkarak vazgeçtiler. Burada dipnot geçmeliyim: Adanalıları hiçbir kasırga korkutamazdı.

Irma kasırgası, pazar sabahı Amerika’nın Florida bölgesini vurdu ve vali Rick Scott, 5.6 milyon kişinin tahliye edilmesine karar verdi. Tahminlere göre kasırgalar henüz bitmiş değil. Irma’nın ardından, Jose isimli kasırganın da Florida yakınlarına benzer bir rotada ilerlemesi bekleniyor.