İlk Sıvı Soğutmalı DDR4 Bellek - Adata XPG Spectrix D80

Adata, RGB ekranı ve sıvı soğutmasıyla çok konuşulacak yeni DDR4 belleğini duyurdu.

Bazı insanlar bilgisayarlarını normal bir şekilde kullanmayı yeterli bulurken, bazıları bu bilgisayarları daha kaliteli bir şekilde soğutup işlemci ve ekran kartı gibi parçaların performanslarının en üstüne çıkmasını istiyor. İşlemci ve ekran kartı yıllardan beri hız aşırtma için kullanılırken RAM’lere fazla ilişilmiyordu. Bu durumun değişmesini isteyen Adata, XPG Spectrix D80 isimli sıvı soğutmalı belleklerini duyurdu.

Dünyada bir ilk olan sıvı soğutmalı bellek, işlemci ve ekran kartıyla oynayan hız aşırtmacılar için yeni bir alternatifin de kapısını açtı. Bellek, üzerindeki sıvı soğutması sayesinde ısınma problemini düşünmeden yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Adata XPG Spectrix D80’nin Teknik Özellikleri

Adata’nın ürettiği yeni DDR4 bellek, üzerinde bulunan sıvı soğutması dışında RGB aydınlatmasıyla oyuncuların kasalarına çok yakışacak. Yalnızca görsel değil donanım anlamında da kullanıcılara beklediklerinden fazlasını verecek bellek, hız aşırtmayla 5000MHz seviyesine kadar yükselebiliyor.

Belleğin odak noktası olan sıvı soğutmanın çalışma mantığına baktığımızda karşımıza iki katman çakıyor. Üst kısımda sızıntıya karşı sağlamlaştırılan bir ısı dağıtıcı bulunurken, alt kısımda ise alüminyum bir ısı dağıtıcı bulunuyor. Belleğin yüksek frekanslarından dolayı oluşan sıcak havanın, alüminyum dağıtıcı ile sıvı soğutmaya iletilerek sıcaklığının düşmesi sağlanıyor.

2666MHz ile 5000MHz hızları arasında çalışan belleğin 16GB-32GB-64GB sürümleri bulunacak. Yeni belleğin ne zaman ve kaç TL’den satışa çıkacağı açıklanmadı, ancak hız aşırtma tutkunlarının şimdiden radarına girdiğini söyleyebiliriz.