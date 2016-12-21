Adeta Bir Mühendislik Harikası Olan Avrasya Tüneli Hakkında Bilgiler

İstanbulun iki yakasını birbirini denizin altından bağlayan Avrasya Tüneli açıldı. Peki Avrasya Tüneli hakkında bilinmesi gerekenler neler?

Son zamanlarda ülkemizin gündemini oldukça meşgul eden, İstanbul Bozağı'nı karayoluyla geçmek için bir alternatif sunacak ancak üç köprüden farklı olarak denizin altından araçların geçişini sağlayan Avrasya Tüneli açıldı.

Yılbaşına kadar (31 Aralık 2016) 15TL geçiş ücreti belirlenen ve yılbaşına kadar olan geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan Avrasya Tüneli, her ne kadar tartışmalara konu olsa da hem mühendislik açısından hem de mimari açıdan ülkemiz için önem taşıyor.

Tahmin edilenden daha kısa sürede tamamlanan ve hiçbir iş kazası yaşanmadan başarıyla hizmete açılan dünya çapında ödül almış Avrasya Tüneli en üst düzey tünel mühendisliği çalışmalarıyla birlikte yapıldığından dolayı en az 100 yıl dayanıklı kalmayı başaracak.

Peki depremde ne yapacak?

Olası bir depremde de dayanıklı kalacağı düşünülen tünel, direkt olarak deniz suyuyla temas etmeyecek şekilde deniz kotununun altına inşa edilmiş. Bu nedenle söylenene göre tünel suya basma gibi risklere karşı da dayanıklı.

Trafik için nasıl bir çözüm üretildi?

D100 karayolundaki genişletme çalışmalarıyla birlikte tünelin giriş ve çıkışları daha fazla kapasitede araçla akıcı bir şekilde ilerleyebilecek. Ayrıca tünel ile ilgili çalışmalar sadece tünelle sınırlı kalmamış ve tünelin giriş - çıkış noktalarında da trafiği azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmış. Yani söylenene göre Avrasya Tüneli ekstra bir trafik de yaratmayacak.