Adeta Bir Tasarım Harikası Olan Huawei P10'un Tanıtılacağı Tarih Ortaya Çıktı

Huawei'nin kavisli ekrana ve çift kameraya sahip yeni akıllı telefon ailesi P10'un çıkış tarihi açıklandı.

Geçtiğimiz yılın en başarılı ilk üç akıllı telefon üreticisi arasına giren Huawei, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Huawei P10 ve Huawei P10 Plus sızıntılarıyla birlikte bir kez daha akıllı telefon sektörünün kral tahtına talip olduğunu göstermişti. (Ayrıca telefonun sızdırılan teknik özellikleri de aşağıdaki haberde mevcut)

Özellikle Samsung'un Edge ekranını andıran iki tarafı kavisli ekranı ve yine Leica lensli çift arka kamerasıyla dikkat çeken Huawei P10'un resmi olarak tanıtılacağı tarih açıklandı. Huawei CEO'su Yu Chengdong tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Huawei P10 ve Huawei P10 Plus modelleri, 2017 yılının Mart ya da Nisan ayında düzenlenecek özel bir basın toplantısıyla birlikte tanıtılacak.

Ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz gerek fiziksel ana ekran tuşu gerekse kavisli ekranıyla her ne kadar Samsung Galaxy S7 Edge modelini andırıyor olsa da Huawei P10'un en şık tasarıma sahip telefonlardan biri olacağı gerçek. Cihazın başarılı olup olmayacağını ise hep birlikte bekleyip göreceğiz.