Teknolojinin gelişmesiyle beraber uzuvlarını kaybeden veya doğuştan uzuvları eksik olan insanlar için birçok çözüm üretildi. Biz de sizler için adeta gelecekten gelmiş gibi görünen protez kol ve bacakları derledik.

Akıl kontrollü sentetik uzuvlardan legodan yapılanlara kadar, birçok farklı ve kullanışlı protez çeşidi bulunmakta. Güncel ilginç gelişmeler arasında, çıkarılabilir robotik protezleri hareket ettirmek için beyninizden gelen mesajları çözmenin ve çevirmenin yanı sıra, protez sayesinde hissetmenizi sağlayan yeni sistemler de yer alıyor. Kuşkusuz bu yeni teknolojiler hala test aşamasındadır ancak yakın zamanda tamamlanmış hallerini de göreceğiz gibi duruyor. İşte geliştirilmekte olan ileri teknoloji protez kol ve bacak çözümleri.

Zihin Yoluyla Kontrol Edilebilen Kol Protezi

Bu protezi diğer ileri protezlerden farklı kılan özellik, kullanıcının nöral aktivitesi tarafından doğrudan kontrol edilmesidir. Şu anda Florida'da bir kişi üzerinde test edilen protez, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'nın ortak girişimidir. Beyin işlevine sahip cihazlar, hastalara motor fonksiyonunu geri kazandırmaya yönelik büyük bir adım oldu. Projenin test aşamasını başarı ile geçmesi durumunda daha da ilerletileceği belirtildi.

Hisleri Geri Kazandıran Kol Protezi

Bu nöroprotez, Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı, DEKA Üniversitesi ve Utah Üniversitesi tarafından, ampute hastalara dokunma hissini yeniden yaşatmak için geliştirilmektedir. Ayrıca doğrudan hastanın sinir sistemi tarafından da kontrol edilebilen bir protezdir. Kolunu 14 yıl önce kaybeden Keven Walgamott, şu anda ona dokunma, tokalaşma ve nesneleri hissetmesine izin veren protez kolu test etmektedir.

Easton LaChappelle'in Geliştirdiği Kol Protezi

LaChappele'nin robotik protezleri, düşük maliyetli üretim ve açık kaynak planları ile oldukça dikkat çekmektedir. Yaklaşık 4000 dolarlık bir fiyat etiketi olan protez kol, nispeten uygun fiyatıyla oldukça ulaşılabilir bir konumdadır. Protezin robotik ekleri 3 boyutlu olarak tasarlandı ve tasarımların çoğu kamuya açıklandı.

Bateri Çalma İmkanı Sunan Kol Protezi

Davulcu Jason Barnes, altı yıl önce bir elektrik kazasından sonra ciddi yaralanmalar yaşadı. Sağ alt kolu kurtarılamadı ve artık bir protez kola ihtiyacı vardı. Müziğe olan tutkusundan dolayı davul çalabileceği bir protez kola ihtiyacı vardı ve bu nedenle kendi robotik protezini geliştirmeyi düşündü. Barnes, Georgia Teknoloji Enstitüsü profesörü Gil Weinberg'den, tekrar davul çalmasına yardımcı olacak bir protez tasarlamak için yardım istedi. Ayrıca bir Kickstarter projesi olan protez, 70.000 dolar toplamayı başarmıştır.

Yüksek Teknolojili Protez Bacak

CYBERnetic Lower-Limb Bilişsel Ortho-protez veya kısaca CYBERLEGS, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Şubat 2012'de başlatılan proje, Scuola Superiore Sant’Anna BioRobotics Enstitüsü'nden Nicola Vitiello tarafından yönetiliyor. Vitiello ve ekibi, sistemin kontrol edilmesi için kusursuz zihin ve prostetik iletişime ulaşmanın bir yolunu geliştirmeyi umuyor.