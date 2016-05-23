"Bitcoin" Şimdi de Bir Köpeğin İsmi Oldu

Her yeni gün, daha yaratıcı olabiliyoruz. Köpeğine “Bitcoin” ismini veren hayvansever ise yaratıcılık sınırlarını aşmış durumda.

Köpeğinin yumuşak tüylerine ve sevecen gözlerine bakan hayvansever, köpeğinin isminin “Bitcoin” olmasına karar verdi. Instagram hesabı olan Maltalı köpek yavrusu, sahibinin çektiği bir fotoğrafta şans eseri Bitcoin şifreleme ile ilgileniyor gibi çıkmış. Muhtemelen, olanlardan habersizce uyuyan köpek yavrusu haberlere konu oldu.

Olay sonrası Twitter’daki gönderilerden “Bitcoin” adlı köpeklerin çok sayıda olduğu ortaya çıktı. Mevcut durum göz önüne alındığında ise olayların kafa karıştırıcı fakat şaşırtıcı olmadığı düşünülüyor.

Örneğin, Twitter’da bir kullanıcı dedesinin yeni köpeğinin adını “Bitcoin” koyduğunu iddia ediyor.

Bir başka kullanıcı ise, kuzeninin geçen yıl köpeğine “Biggie Bitcoin” adını verdiğini bildirdi.

Ülkemizde böyle bir ismin kullanılıp kullanılmadığına yönelik biz herhangi bir gönderiye rastlamadık ancak merak ettiğimiz bir konu var: Ya Bitcoin daha da değer kaybederse?