H&M'in Mağazalarına Güney Afrikalılar'dan Saldırı!

Yaptığı reklamdan sonra ırkçılıkla suçlanan H&M'in mağazalarına, bir grup Güney Afrikalı eylemci tarafından saldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir reklamda, siyahi bir çocuğun üstüne giydirdikleri sweetshirt'in üstünde, İngilizce "en havalı maymun" sözlerinin bulunmasından dolayı H&M, ırkçılıkla suçlanmıştı. Bugün gelen bilgilere göre ise Ekonomik Özgürlük Savaşçıları isimli Güney Afrikalı bir grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da bulunan H&M mağazalarına saldırdı.

Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy gibi bir çok ünlü isim, H&M'e bu reklamdan dolayı tepki göstermiş ve boykot çağrısı yapmışlardı. Yaşanan bu olay sonucunda H&M ile işbirliği içinde olan The Weeknd isimli grup da firmayla tüm ilişkilerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bahsi geçen reklam fotoğrafını kaldıran H&M, özür açıklamasıyla birlikte ürünün satışını durdurduğunu açıklamış olsa da tepkiler hala tüm dünyada devam ediyor.