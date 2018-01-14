  • H&M'in Mağazalarına Güney Afrikalılar'dan Saldırı!

Adı Irkçılıkla Anılan H&M'in Mağazalarına Güney Afrikalılar'dan Saldırı!

1 dk okuma süresi
25
8
4
1
1
Adı Irkçılıkla Anılan H&M'in Mağazalarına Güney Afrikalılar'dan Saldırı!
Yaptığı reklamdan sonra ırkçılıkla suçlanan H&M'in mağazalarına, bir grup Güney Afrikalı eylemci tarafından saldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir reklamda, siyahi bir çocuğun üstüne giydirdikleri sweetshirt'in üstünde, İngilizce "en havalı maymun"  sözlerinin bulunmasından dolayı H&M, ırkçılıkla suçlanmıştı. Bugün gelen bilgilere göre ise Ekonomik Özgürlük Savaşçıları isimli Güney Afrikalı bir grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da bulunan H&M mağazalarına saldırdı.
İLGİLİ HABER

H&M’in Fotoğrafında Irkçılığa Maruz Kalan Çocuğun Annesi H&M’i Savundu: Aşın Artık Bunları

Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve rap müzsiyeni P. Diddy gibi bir çok ünlü isim, H&M'e bu reklamdan dolayı tepki göstermiş ve boykot çağrısı yapmışlardı. Yaşanan bu olay sonucunda H&M ile işbirliği içinde olan The Weeknd isimli grup da firmayla tüm ilişkilerini sonlandırdığını duyurmuştu.

Bahsi geçen reklam fotoğrafını kaldıran H&M, özür açıklamasıyla birlikte ürünün satışını durdurduğunu açıklamış olsa da tepkiler hala tüm dünyada devam ediyor.  

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/afrika/201801131031795370-guney-afrikali-aktvistler-hm-magazalarina-saldirdi/
Etiketler: ırkçılık, h&m
25
8
4
1
1
Emoji İle Tepki Ver
25
8
4
1
1