Adidas, taban teknolojisinde 3D baskıyı kullanarak son derece esnek ve kaliteli ayakkabılarını satışa çıkardı.

Adidas, 3 boyutlu yazıcılarla geliştireceği yeni ayakkabı modeli Futurecraft 4D’yi duyurdu. Piyasada çıkmış en iddialı ayakkabılardan birisi olabilecek Futurecraft 4D, 3D baskı ile yapılmış ve özellikle taban olarak hiç görülmemiş bir rahatlığı kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

Ayakkabının orta tabanı, sıvı polimer reçinesinden yapıldı ve ultraviyole ışınlar kullanılarak belirli bir şekle sabitlendi. Sürekli sıvı arayüz üretimi olarak bilinen bir süreç kullanılarak oluşturulan Futurecraft 4D, ayakkabı üretimini yeni bir boyuta taşıyacakmış gibi gözüküyor.

Metodu yaratan ise Silikon Vadisi'ndeki şirketlerden olan Carbon. Geleneksel katık baskıdan daha hızlı ve daha uyarlanabilir seri üretim 3D baskıyı gerçeğe dönüştüren Carbon, Google ve General Electric gibi firmalardan yatırım almış bir şirket. Adidas, Futurecraft 4D’nin bu sene sonuna kadar 5000, 2018’de ise en az 100.000 çifti satışa sunacağını belirtti. Ayakkabının normal ayakkabı malzemelerinden daha opsiyonel, sağlam ve esnek olduğunu belirten Adidas, bunların geleceğin ayakkabıları olacağını belirtiyor. Sınırları kırdıklarını belirten Adidas, ayakkabının fiyat konusunda başlarda pek ucuz olmayacağını belirtti. Fiyat olarak “premium” sınıfında olacağını belirten Adidas, 2018 yılında 100.000 ayakkabından sonra ayakkabı sayısının artacağını ve fiyatların düşeceğini beklediklerini söylüyor.