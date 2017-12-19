Dünyanın önde gelen spor giyim ve aksesuar üreticisi Adidas, tarihi bir adım atarak dijital spor birimini kapatıp, bütün ürün gamını giyilebilir teknoloji destekli hale getirecek. Firma, ilk uygulamalar için ABD’de işe başladı.

Teknolojiyle haşır neşir oluyorsanız, Adidas ve Nike gibi markaların spor ürünlerini teknolojiyle birleştirip piyasaya sunduklarını bilirsiniz. Bunlardan en önemli ürün sınıfı akıllı saatlerdir ve sonra da vücudun çeşitli durumlarını ölçmeye yarayan bantlar ya da bilekliklerdir. Ancak bu firmalar, tüm ürünlerini değil yalnızca dijital spor birimlerini bu misyonda harekete geçirirler. Asıl odaklandıkları nokta ise her zamanki gibi tekstil olur.

Adidas bir asrı aşmış tecrübesiyle zaten sektörün liderleri arasında yer alıyor. Fitness teknolojileri ürettiği birimiyle de milyonlarca ürün satmayı başarıyor. Sporu dijitalleştiren bu yaklaşımıyla bir öncülük görevini üstleniyor. Ancak bazen değişim için fedakarlık gerekiyor. Gün geçtikçe artan giyilebilir teknoloji alanları, artık saatlerden, bilekliklerden ve bantlardan daha fazlasını vadediyor.

Amerika bölümündeki dijital spor departmanını kapatan Adidas, teknoloji konusundaki yatırımlarını, faaliyet gösterdiği tüm alanlara kaydırmaya karar verdi. Bunun ürün gamlarını nasıl etkileyeceği şimdilik net olmasa da markanın ilk çabaları, Runastic ve alışveriş uygulamaları üzerine yoğunlaşmaya başladı. Dün akşam saatlerinde bu kararın haberini sizlere bildirmiştik:

Böyle kararların arkasında genelde iki olay yatar. Bunlardan ilki başarızlıktır, diğeriyse değişim. Nitekim Adidas'ın bu kararında her iki etmen de rol oynuyor. Dijital spor biriminde çalışan 74 kişinin yeni pozisyonlara devredilmesi bu durumu çok iyi açıklıyor. Diğer taraftan asıl endişe mevcut dijital ürünlerin devam edip etmeyeceği. Çünkü pazarda bu ürünlere ciddi miktarda talep bulunuyor.

Gelişen teknolojik ekipmanlar, artan ve ufalan donanımlar, teknolojiyi çoğu şirketin temel dayanağı haline getirmeye başladı. Adidas belki ilkler arasında yer aldığı için sizi şaşırtmış olabilir. Fakat zamanla, bu değişimlerin sayısı artacak. Hatta giyilebilir teknolojiyi ürünleri arasında tutmayan firmaların çoğu batmaya başlayacak.

Peki adidastan neler görebiliriz?

Sporcuların sahalardaki performansını ölçen ayakkabı ve formalar,

Yeni nesil saatler ve bantlar,

Kendiliğinden ısınan eşofmanlar,

Mobil cihazlar için sayısız veri uygulaması,

Tüm kıyafetlerin mobil uygulamalar ile entegrasyonu,

Belki de spora özel mobil cihaz teknolojileri...

Bu liste uzar gider. En net cevabı firmanın yakın zamanda ortaya koyacağı performans gösterecek.