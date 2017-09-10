Her yıl düzenlenen 3 hafta süreli 'Oktoberfest'te içilen biranın haddi hesabı olmayınca, yer yer sarhoş kusmukları ya da dökülen biralara maruz kalmamak neredeyse imkansız gibi.

Bira, şarap, karnaval, daha çok bira, halk müziği, ve daha fazla birayla özdeşleşen geleneksel Alman kutlaması olan ‘Oktoberfest’, dünyanın en büyük ‘halk festivali’ olma özelliği taşıyor. Bira demiş miydik? A evet, demişiz.

Yılda bir kez, 3 hafta boyunca kutlanan festival 16 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında Münih’te başlayacak. Adidas karşılaşacağınız olası sarhoşlara ya da aksiliklere karşı hazırlıklı olmanızı istiyor.

Deri pantolon ve dirndl (üstü dar altı geniş elbise) kıyafetlerinize ek olarak Bavyera birası tüketmek için can atan binlerce susamış Alman’ın neden olabileceği aksiliklere karşı da hazırlıklı olmak durumundasınız. İşte bu sebeple Adidas, kaçınılmaz aksiliklere karşı hazırlıklı olmanızı sağlamak için kısıtlı sayıda ‘Oktoberfest Spor Ayakkabısı’ versiyonunun tanıtımını yaptı.

München Oktoberfest'e özel olarak üretilen firmanın sevilen 'München spor ayakkabı serisi'ne yapılmış bazı ekstra iyileştirmelerle üretilen bu modelle birlikte, kısmen de olsa olası aksiliklerden kendinizi sakınabileceksiniz. Seçkin deri materyaller ve özel KVBD (Tabii ki 'Kusmuk ve Biraya Dayanıklı' anlamına geliyor) kaplama ile yapılmış bu özel tasarım ayakkabılar, bira festivallerine özel olarak üretiliyorlar.

Ayakkabıların süslemeleri, geleneksel deri pantolonlara uyumlu olacak şekilde yapılmış. İç bölümünde bira salonlarındaki masaların üzerlerinde bulunan örtülere benzer şekilde kırmızı ve beyaz renk ekose tasarımın hakim olduğu ayakkabının üzerinde aynı zamanda ‘PROST’ (Almanca ‘şerefe’ anlamına geliyor) yazısı bulunuyor. Benekli bağcıklarıyla tasarıma hoş bir rötuş yapan Adidas’ın ayakkabıları yanında bir de 43einhalb olarak adlandırılan bir litrelik tipik bira kupası da veriliyor.