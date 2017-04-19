Adidas'ın 121.Boston Maratonu'ndan sonra katılımcılara yolladığı e-postalar ne akla ne de mantığa sığıyor. Kendisine kitleler tarafından yöneltilen büyük öfke üzerine şirket, defalarca kez özür dilemek zorunda kaldı.

Adidas gerçekleştirdiği akıl dışı bir eylemden dolayı, kamuoyundan çılgınca özür dileyen şirketler arasına katıldı. Şirket pazartesi günü gerçekleşen 121. Boston Maratonu'ndan sonra, katılımcılara toplu bir e-posta gönderdi. Adidas'ı “skandal furyası” arasına atan da bu e-postanın dahice (!) başlığı oldu.

Söz konusu e-postanın başlığı aynen şöyle: "Tebrikler, Boston Maratonu'nda sağ kaldınız!" Çok değil sadece dört yıl önce, Boston Maratonu'nun bitiş çizgisine iki adet basınca duyarlı bomba yerleştirildi. Üç kişi bu terörist eylemin ardından hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise yaralanarak yaşam mücadelesi verdi. Sanırız basit bir “özür” durumu kurtarmaya yetecek gibi değil.

Muhtemelen bu, kötü niyetle yapılmamış bir hata lakin internet asla unutmaz ve nadiren affeder. Son derece talihsizce ve kendini bilmezce seçilen kelimelerden sonra sosyal medya kullanıcıları, şirkete muazzam derecede şiddetli tepki gösterdiler. Neredeyse her sosyal medya kullanıcısından teker teker özür dileyen Adidas, Twitter'dan bir de açıklama yaparak “Çok üzgünüz. Hatamızdan dolayı içtenlikle özür diliyoruz. Boston Maratonu dünyanın en ilham verici spor aktivitelerinden biri. Onun sayesinde her yıl umudu ve direnci hatırlıyoruz.” ifadelerini kullandı.