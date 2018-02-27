Adidas ve Fitbit Ortaklığında Özel Sürüm Akıllı Saat Üretti

Üretilen akıllı saat, kullanıcı takip sistemleri, özel egzersiz programları ve Adidas tasarımıyla ilerleyen günlerde ön siparişe açılacak.

Önde gelen spor giyim mağazalarından Adidas, giyilebilir teknoloji pazarındaki yerini sürdürmeye devam ediyor. Firma geçtiğimiz günlerde Fitbit ve Adidas smartwatch ortaklığında yeni bir akıllı saati üretti. Şık tasarımlı saat, gün içerisinde çıkılan basamakları, yürünen mesafeyi ve toplam etkinlik süresini hesaplayarak yakılan kaloriyi gösterme özelliğine sahip.

Fitbit'in Ionic modeli akıllı saatin gözlemciliğinin gücünü kullanan Adidas versiyonu, Mürekkep Mavisi ve Buz Grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği, özel donanım ve yazılımlar ile birlikte satılıyor. Fitbit ve Adidas ortaklığında geliştirilen saatin ön siparişleri 19 Mart tarihinden itibaren 329.95 dolar (1250 TL) fiyatından satışa sunulacak.

Saat içerisinde Adidas’ın performans uzmanları tarafından oluşturulan altı özel antrenman programı bulunuyor. Bu antrenmanlar ölçülen vücut verilerinize göre özel olarak öneriliyorlar ve genellikle metabolizma hızınızı arttırmayı hedefliyorlar. Run Activation egzersizleri kalça ve omuz bölgesine odaklanırken, on dakikalık Strong Strides egzersizleri bir çalışma boyunca güç geliştirme üzerine odaklanmakta.

Pil ömrü kullanıma bağlı olarak beş güne kadar sürebilen saatin, suya karşı dayanıklılığı da bulunuyor. Şirketin Fitbit Pay sistemi ile temassız ödemeleriyle kullanılması için saat içerisinde dahili GPS dahili bulunuyor. Ayrıca saat kardiyo fitness seviyesi için oksijen alımı değerini hesaplayabilir ve sizleri kardiyo sırasında havaya sokmak için özel müzik çalma listeleri desteği sunar. Son olarak Adidas’ın saat arayüzünü beğenmezseniz, Fitbit uygulama galerisinden istediğiniz arayüzü seçebilirsiniz.