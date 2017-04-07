BTK, AKK’ya yönelik düzeltmeleri internet sağlayıcılarına iletti. 1 Mayıs’tan itibaren tüm internet kullanıcılarını bir nebze de olsa mutlu edecek gelişmelerden bahsettik.

Sanırım hepimizin Adil Kullanım Kotası hakkındaki düşünceleri ‘tamamen kaldırılsın’ noktasında birleşiyor. Mevcut sınırı aştıktan sonra tarife hızınız ne olursa olsun 3 Mbps ile sınırlandırılan internet, deyim yerindeyse hepimizi kanser ediyor.

Yıllardır yapılan eleştiriler ve sürdürülen çalışmalar artık meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda BTK Başkanı ve Ulaştırma Bakanı, AKK’nin Mayıs 2017’de düzeltileceğini, Aralık 2018’de de tamamen kaldırılacağını açıklamışlardı.

Söz konusu düzenlemeyi internet servis sağlayıcılarına ileten BTK, 1 Mayıs’tan itibaren her gece 02.00 - 08.00 saatleri arasında yapılan indirmelerin AKK’ye dahil edilmeyeceğini iletti. Yani bu iki saat dilimi arasında kullanıcılar, AKK korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla download yapabilecekler.

Bir diğer düzenleme ise paket indirme üst sınırlarına göre AKK’nin aşılması halinde düşürülecek minimum hızlar. Bildiğiniz gibi önceden paket ne olursa olsun hız 3 Mbps’ye düşürülüyordu. Şimdi ise indirme üst sınırına göre düşürülecek minimum hızların da yükselmesi. Bununla ilgili gerekli düzenlemeye aşağıdaki görsel üzerinden ulaşabilirsiniz.