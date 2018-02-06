Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, son 8 günde %44 değer kaybı yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. En son geçtiğimiz Aralık ayında yükselişinden söz ettiğimiz Bitcoin, erimeye devam ediyor.

Dünya gündemini sadece 8-9 ayda değiştiren ve bir anda büyük tartışmalara sebep olan Bitcoin, 5 hafta önce 20.000 dolar barajını aşarak dünyanın en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi oldu.

Haliyle medya bu konuya ilgi gösterip insanların gündemine sokunca, yatırımcı sayısı arttı. Özellikle teknoloji okur yazarlığı yüksek ve aşırı nüfusa sahip ülkelerde Bitcoin pazarının büyük kısmı oluşmaya başladı.

Çin, Güney Kore, Hindistan gibi ülkeler, hırsızlık vakaları ve insanların mağdur olmaları nedeniyle kripto paralara yasak getireceği söylentilerine neden oldu. Bu söylentilerin bir kısmı resmileşti. Haliyle 2018 başından bu yana Bitcoin’de büyük bir kayıp yaşanmaya başladı.

Bitcoin elde edilen en son verilere göre (6 Şubat 10.30 itibariyle) 6.272 dolardan işlem görüyor:

Yaşanan kayıpların üzerine bir darbe de ABD’den geldi. Wall Street’te faaliyet gösteren ve dünyanın en güçlü bankalarından üçü olan JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup, kredi karti ile Bitcoin alımını yasakladı.

ABD’de pek çok vatandaşın kredi kartı ile Bitcoin aldığını biliyor. İnsanlar yatırım için borçlanmaya başlatınca, parasının geriye ödenemeyeceğini düşünen banklalar çözümü böyle bir yolla buldu.

Sonuç olarak küresel pazardan önemli bir miktarda yatırımcı sayısı azaldı. Büyük paralarla bu işe girip, her şeyin seyrini değiştiren borsa baronlarının etkisi gün geçtikçe azalıyordu.

Ripple uzun zaman sonra 0.6 dolar seviyelerine, Ethereum ise 589 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bireysel yatırımcıların artışta olduğu dönemde değeri tavan yapan Bitcoin, yatırımcı sayısı azaldıkça da değer kaybetmeye devam edecektir. Bu düşüş dalgası, aslında kripta para birimlerinin hepsini etkisi altına alıyor. Yukarıda bir kısmını gördüğünüz listenin tamamına şuradan ulaşabilirsiniz.