2018'de Mars'a gönderilmesi beklenen NASA'nın InSight Uzay Aracı ile birlikte adınızı Mars'a gönderebileceksiniz!

2018 yılının Mayıs ayında kalkışı planlanan ve aynı yılın Kasım ayında Mars'a inmesi planlanan NASA'nın keşif aracı InSight Uzay Aracı ile adınızı uzaya gönderebileceksiniz. İlk olarak 2015 yılında bu anlamda çağrı yapan NASA, o dönem 827 bin kişinin başvuru yapmasıyla, isim gönderme sayfasını kapatmıştı. Talebin çokluğu üzerine ikinci bir çip daha hazırlayacak olan NASA başvuruları yeniden açtı.

Gezegendeki depremleri, meteor yağmurlarını ve kayalık tabakaları inceleyecek olan InSight görevinin başındaki Bruce Banerdt, Mars'ın uzay severleri heyecanlandırmaya devam ettiğini ve bu fırsatın "insanların kızıl gezegenin içini araştıracak uzay aracının bir parçası olmalarına olanak sağladığını" söyledi. Açıkçası bu konuda ben de heyecanlanıp anında başvurumu yaptım.

Başvurunuzla beraber buna benzer bir "biniş kartı" elde edeceğiniz sistemde, biniş kartınızı indirip arkadaşlarınızla, Mars'a isminizin gitmesiyle ilgili hava atabilirsiniz. Başvuru NASA'nın kendi başvuru sayfası üzerinden form doldurarak yapılabiliyor. Siz de başvuru yapmak ve Mars'a isminizin gönderilmesini istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Mars'a isminizi gönderecek misiniz?