Adıyaman’daki 1500 Yıllık Mozaikte Yazan Yazı Çözüldü!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan ve dört metrelik büyüklüğe sahip mozaikteki yazıların ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Adıyaman'da bulunan mozaikteki yazıların ne anlama geldiği üzerine çalışmalar sürüyordu. Sonunda yazıtın üzerindeki yazıların ne anlama geldiği çözüldü. Mozaikte, “Pek aziz ve dindar periodeutes Maranas’ın günlerinde, kutsal kilise, Maranas’ın gayretiyle mozaik ile döşendi.”​ yazıyor.

Mozaiğin bulunması, Besni ilçesindeki Sugözü Mahallesi'nden çiftçi Mehmet Dağ sayesinde olmuştu. Mehmet Dağ, tarlasını sürdüğü sırada yazıta denk gelmiş ve gerekli yerleri haberdar etmişti. Yapılan incelemeler sonrasında ise yazıt, Doğu Roma dönemine ait ve 1500 yıllık olduğu tespit edildi.

Yazıt, ilk bulunduğu andan itibaren, üzerindeki yazılarla epey dikkat çekmişti ve haber olmasıyla birlikte de birçok kişinin ilgi odağı oldu. Çözülen anlam ise, Viyana Üniversitesi Bizans ve Çağdaş Yunan Çalışmaları bölümü öğrencisi Canan Onur'un önerdiği bir çeviridir.

Ayrıca Canan Onur'un açıklamasına göre, bu mozaikler MS 5.-6. yüzyıllara ait. Üstelik çevrede yapılacak kazılar, bazı kiliselerin temellerini ve hatta aynı veya farkı dönemlere ait birçok mozaiği de gün yüzüne çıkaracaktır.