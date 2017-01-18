Admin, Çalıştığı Okulun Şifresini Sıfırlamak İçin Servet İstedi!

İşinden atılan sistem yöneticisinin intikamı, kelimenin tam anlamıyla korkunç oldu. Eski site yöneticisi, çalıştığı okuldan küçük bir servet talep etti.

Çevrimiçi eğitim yapan American College of Education (ACE) tarafından açılan dava epey ilgi çekici. Davadaki iddianameye göre, eski bir çalışan, geçtiğimiz baharda işten atıldıktan sonra, üniversitenin e-posta sistemini kilitledi. İşten atılan çalışan, sistemi eski haline döndürmek için 200.000 dolar talep etti.

Okul, geçen senenin bahar döneminde, sona davalı Triano Williams'ı bırakmak üzere bazı ilişim uzmanlarını işten çıkardı. Bu işten çıkarma operasyonu sonucunda Triano Williams tek sistem yöneticisi konumuna geldi ama o da işten atılmaktan kurtulamadı.

Öğrenciler, Nisan ayında derslerine dönmek istediklerinde; e-posta hesaplarına veya e-derslere erişemediklerini fark ettiler.

Kolej, e-posta sisteminin Google yönetici hesabına giriş yapmaya çalıştı ama bir türlü başaramadı.

Bunun üzerine okul yetkilileri Google'dan yardım istedi. Google, hesabın tek yöneticisi olarak saptanan Triano Williams dışındaki herhangi birisine erişim izni vermeyi reddetti. Yetkililer Williams'ı aradıklarında, doğrudan Williams'ın avukatı ile karşılaştı.

Temsilci Calvita J. Frederick, kolej avukatına "Müvekkilim; bu anlaşmazlığı dostane bir şekilde çözmek için, tavsiye mektubu ve 200.000 ABD Dolar ödenmesini talep ediyor" cevabını verdi.

Williams ve temsilcileri, aranan parolanın, kolejin kendi hatalarının bir sonucu olarak kaybolduğunu savunuyor. Okul ise Williams'ın okul bilgisayarını kasıtlı biçimde veri kaybına uğrattığını iddia ediyor.

Williams, kendisine haksız iş feshi sonucunda tazminat ödenmediğini ve şirkete karşı hukuki bir yükümlülüğü bulunmadığını savunuyor.

Karşımızda ya çalışanın hakkını yemiş bir şirket, ya da intikam peşindeki eski bir yönetici var. Kimin haklı olduğuna ise Amerikan mahkemeleri karar verecek.