Daha fazla öğrenciye hizmet vermeyi amaçlayan Adobe, tüm Adobe uygulamalarına ulaşılabilen Creative Cloud'ın lisans ücretinin K12 okulları için yıllık 5 dolara indirildiğini açıkladı.

Adobe, kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için 2013 yılından bu yana hem uygulamalarını hem de diğer servislerini bulut ortamına taşıyor. Hizmet verdiği kitleyi genişletmek isteyen Adobe, şimdi de K12 okulları (orta öğretim kurumları) için Adobe Creative Cloud lisansının tam sürümünün yıllık 5 dolar olduğunu açıkladı.

Fakat okulların Adobe’nin sunmuş olduğu bu güzel fırsattan yararlanabilmesi için okul başına en az 500 ya da bölge başına 2500 lisans alması gerekiyor. Adobe, Creative Cloud’un Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’na (COPPA) uygun olduğunu ve hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin okul kimlikleri ile giriş gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Peki Creative Cloud’un avantajları nelerdir? Örneğin; Photoshop üzerinde bir çalışma gerçekleştiren öğrenciler, buluta yedeklenen projelerine bilgisayar laboratuvarlarının dışında evde ya da farklı bir yerde devam edebilirler. Kısaca öğrenciler, Adobe uygulamaları üzerindeki tüm projelerine istedikleri her yerden ulaşabilirler.