Adobe'dan Yılın İkinci Çeyreğinde Rekor Gelir!

Dünyanın en büyük grafik ve medya yazılımlarını üreten şirketlerinden biri olan Adobe, son birkaç yılda gelir bağlamında adeta uçuşa geçti.

Bünyesinde bulundurduğu programlar ile özellikle iş yaşantısının vazgeçilmezi olan Adobe, Creative Cloud sistemi için abonelik programını açıkladığı günden bu yana eleştirilerin odağı olmuştu. Fakat tüm bu eleştirilere rağmen söz konusu abonelik programı, Adobe'un yüzünü ciddi şekilde güldürmekte ve bu durum, muhtemelen önümüzdeki aylarda da bu şekilde devam edecek.

Mali yılın ikinci çeyreği için gelir verilerini açıklayan Adobe, 1.7 milyar dolarlık gelir ve %2 oranında büyüyen hisse senedi ile ciddi bir ilerleme kaydetmiş durumda. Özellikle 2011 yılından bu yana istikrarlı bir büyüme yaşayan Adobe'un, son yıllardaki gelir rakamlarına baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde Adobe'un gelir rakamlarına bakıldığında, o yıla göre şirket bu sene %36'lık bir büyüme göstermiş durumda. Bu tablodan oldukça mutlu olan Adobe CEO'su ve Başkan Yardımcısı Mark Garrett, şirketin hedefinde olan en önemli şeyin istikrarlı şekilde bu gelir artışını devam ettirmek olduğunu söylemekte.