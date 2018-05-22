Adobe XD gibi seneliği 120 dolar olan bir yazılımı ücretsiz yapmasıyla yeni dönemde stratejik değişikliklere gideceği belli olan Adobe, dev bir yatırımla Magento'tu satın aldı.

2005 yılında Macromedia'yı satın alması sonrası büyük bir ivme kazanan Adobe, birkaç senede bir gerçekleştirdiği dev satın almalarına bir yenisini ekledi. Dünyanın en büyük grafik ve medya yazılım şirketi olan Adobe'nin bu seferki hedefi Magento oldu.

Magento, dünyada aktif olarak 150.000'den fazla şirket tarafından kullanılan, açık kaynak kodlu bir e-ticaret uygulaması. Şirketin potansiyelinin fark edilmesi ise yeni sayılmaz. E-Bay de 180 milyon dolara, 2011'de Magento'yu satın almıştı. Daha sonra şirket tekrardan bağımsız hareket etmek isteyerek, 40 milyon dolarlık bir farkla; 200 milyon dolara tekrardan özerk hale gelmişti.

Geçtiğimiz sene tam 250 milyon dolarlık bir yatırım alan Magento, bu yatırımın meyvesini yemişe benziyor. Şu an için sadece ekonomik detayları bilinen anlaşma sonrası, Adobe'un şirketle ilgili ne planladığını yakında öğreneceğiz.