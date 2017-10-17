Adobe Flash'da Korkunç Güvenlik Açığı!

Adobe Flash yüzünden birçok tarayıcıyı kullanmak bir çile haline geliyor. Yeni bir habere göre Adobe Flash'a olan kızgınlık biraz daha artacak.

Adobe Flash'a olan bu kızgınlığın ana sebebi ise bilgisayar korsanları tarafından, kullanıcı sistemlerini kullanmada ve kötü amaçlı yazılımların yüklemesine olanak sağlayan bir güvenlik açığının olması. Son zamanlarda bu saldırılardan birçok bilgisayar etkilendiği de eklenen bilgiler arasında. Kaspersky Lab tarafından farkedilen ve BlackOasis adlı bir siyasi grup tarafından genellikle Ortadoğu'daki bilgisayarlara yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılar Adobe Flash üzerindeki tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

Kaspersky tarafından yapılan analizde güvenlik açığının BlackOasis tarafından başarılı bir şekilde kullanılması üzerine, hedef bilgisayarlara FinSpy adlı kötü amaçlı yazılım yüklendiği öğrenildi. Kurum tarafından yayınlanan bir blog yazısında, FinSpy adlı zararlı yazılımın Gamma International tarafından üretildiği ve genel olarak ulus devletlere ve kolluk kuvvetlerine yasal gözetim yapmaları için satıldığı belirtildi. Saldırının yapıldığı, Rusya, İran, Suudi Arabistan, Libya ve Afganistan ve diğer bazı ülkelerde hedef alınanların aktivistler, gazeteciler ve politikacılar da dahil olmak üzere bölgesel siyasette yer alan bir çok kişinin de yer aldığı açıklandı.

Adobe, Kaspersky ile iletişime geçtikten sonra, güvenlik açığının düzeltildiği ve yeni bir güvenlik güncellemesinin yayınlandığı söylendi. Bu güvenlik açığı ilk kez kullanıldı ve muhtmelen de son olmayacak. Ve bu açıklar devam ederse Flash yakın gelecekte çok daha büyük sıkıntılar yaşayacak ve tepkiler çekmeye devam edecek. Sizin son dönemlerde Adobe Flash ile ilgili yaşadığınız ve ilginizi çeken bir durum oldu mu? Lütfen yorumlara yazın.