Adobe Lightroom'a alternatif olarak görülen açık kaynaklı, yani ücretsiz bir foto editörü olan 'Darktable', artık Windows platforma da taşındı.

Fotoğraf düzenleme programları ve Lightroom gibi dijital varlık yöneticisi için para ödemek istemeyen Windows kullanıcılarının artık ücretsiz bir alternatifleri var. Ücretsiz foto editörü ve varlık yöneticisi olan Darktable, yakın bir zamanda 2.4.0 versiyonuna güncellenerek, Mac ve Linux platformlarından sonra Windows platformuna da geldi.

Dosya düzenleme ve RAW imajları işleme gibi araçlar bulunduran Lightroom benzeri açık kaynaklı yazılım, 2009 yılından bu yana piyasada olmakla birlikte nihayet yeni yazılımcı Peter Budai’nin katkılarıyla Windows ortamına da taşındı. Bu yaz gerçekleştirilen beta sürümü testinden sonra Windows’un kurumsal versiyonu da artık piyasaya sürülmüş oldu. Bununla birlikte bazı yazılımcılar çıktı alma seçeneğinin olmadığını ve TIFF dosya yönetimi ile ilgili bazı sorunların bulunduğunu belirtiyorlar.

Mac ve Linux versiyonlarında olduğu gibi Darktable’ın Windows versiyonunda da bütünüyle değiştirici özellikte olmayan ve büyük fotoğraf arşivlerinin organize edilmesini sağlayan araçlar bulunuyor. Darktable açık kaynaklı bir platform olarak daha önce Windows versiyonu bulundurmuyordu çünkü gerekli değişiklikleri yapacak ve programı güncel tutacak bir programcı yoktu. Yeni programcı ile birlikte açık kaynaklı program artık üçüncü bir işletim sistemine açılmış oldu.

Programın son versiyonunda sis ve benzeri dağılımları gidermek için kullanılabilecek bir bulanıklık giderme aracı bulunuyor.Kontrast slider daha geniş bir seçeneğe kavuşmuş olmakla birlikte yerel ayarlamalar için mid-tones opsiyonu da eklenmiş programa. ‘Laplace Filtresi’ olarak adlandırılan yeni bir modülle fotoğraf editörlerinin ayrıntıları, hatırda kalıcı sahneleri, gölgeleri ve mid-tone’ları ayrı ayrı işleme imkanı kazanıyorlar.

Renkler üzerinde daha geniş bir kontrol, RGB ya da Lab renk boşluklarının kullanımı esnasında kanal harmanlama modları için destek gibi diğer değişiklikler de yeni güncellemede yer alıyor. Diğer bir değişiklik ise ton eğrisi aracı içerisinde otomatik renk ayarlamalarının yapılmasını sağlıyor.

Tüm bunların yanında ek kamera dosya tipleri ve profil desteği ile birlikte bazı araçlarda hız artışı sağlanıyor. Ve bir önceki versiyonda bulunan sorunlar da gideriliyor.

Bununla birlikte açık kaynaklı olması nedeniyle bazı özellikler, ücretli programlarda olduğu gibi sıklıkla güncellenmiyor. Örneğin bu ay itibariyle getirilen bulanıklık giderme aracı Adobe Lightroom ve Camera RAW’da 2015 yılından beri kullanılıyor.