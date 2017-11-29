Bundan sonra Photoshop'ta yapay zeka destekli objeler seçebileceğiz. "Select Object" tuşu ile fotoğrafta olan figürlere ulaşmak mümkün.

Photoshop, görsel oluşturma ve düzenleme denildiğinde ilk akla gelen uygulama. Adobe’un Master Collection bünyesinde bulunan ve alanının en ünlü uygulaması olan Photoshop, görselleri editleme teriminin bile değişmesini sağlamıştır. Günümüzde photoshop’u bir şeylerin editli olduğunu göstermek için kullanıyoruz.(örn: Bu fotoğrafta Photoshop var)

Adobe, zaten piyasada tekel olmayı başarmış olan bu uygulamaya yeni bir özellik ekledi. Adobe MAX Japan etkinliğinde yeni bir “seçkin konu” başlığı altında paylaşılan yeni özellik, fotoğraflarda bulunan alan seçimini yapay zekaya bırakıyor. Örneğin ön tarafta bulunan insanı, arka plandan kurtarmak istediğimizde “Magnetic Tool” gibi araçlar işimize yarıyor. Bu yeni özellikle tek bir tıkla seçilmek istenilen alanı(öndeki obje veya canlı) bir bütün halinde fark ediyor ve özel olarak seçilebiliyor.

Yapay zeka ile çalışan yeni özelliğin şu anda mükemmel olduğunu ne yazık ki söyleyemiyorum, ancak teknolojinin gelişimi açısından küçük bir demo sunduğunu söyleyebilirim. Geleceğin fotoğraf editleme uygulamaları, bizim uzun süreler boyunca yaptığımız işleri 1 dakikalık sürelere indirecek. Bu tarz zaman gerektiren işlerden kurtularak daha yaratıcı içerikler çıkarmak için zamanımız olacak.

Şirket bu yeni özelliğin ne zaman geleceği hakkında bir bilgi vermedi, ancak ilerleyen dönemlerde Photoshop CC için güncelleme desteğinin gelmesi bekleniyor.